Vodafone и "Киевстар" могут объединиться: в lifecell отреагировали на идею конкурентов

Украинские операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар" рассматривают вариант с объединением. Для этого сейчас поступила заявка на объединение башенных бизнесов в Антимонопольный комитет Украины. В то же время в lifecell выступили против возможного объединения конкурентов.

Аналитики считают, что слияние башенных компаний украинского Vodafone и Veon в единый бизнес состоится для дальнейшей продажи третьей стороне. Об этом говорится в материале Forbes.

Речь идет об объединении компаний Ukraine Tower Company (UTC), которая принадлежит нидерландскому телеком-холдингу Veon, который также владеет "Киевстаром", а также башенные активы компании Ukrainian Network Solutions (UNS), принадлежащей компании "Vodafone Украина". И UTC, и UNS занимаются строительством и обслуживанием базовых станций мобильных операторов.

Сколько денег может принести объединение компаний

Forbes сообщает, что это уже вторая заявка в антимонопольный комитет от компании UTC. В то же время, когда именно была подана первая, не сообщается.

В то же время целью такого объединения является слияние башенных компаний украинского Vodafone и Veon в единый бизнес. После этого его можно будет продать третьей стороне. По оценке инвестаналитиков, сумма продажи может составить около 300 миллионов долларов.

Еще в декабре 2021 года Veon намеревался избавиться от башенных активов в Украине, Пакистане и Бангладеше до конца 2023 года. Во всех странах кроме Украины башенные активы уже были проданы за $543 млн и $100 млн соответственно. Также Veon избавился от своих активов в России.

Реакция Vodafone на возможную продажу

Директор по стратегии "Vodafone Украина" Дмитрий Пономаренко пояснил, что договоренностей о сотрудничестве между Vodafone, Veon и UTC не существует.

В то же время он пояснил, что в компании изучают возможности повышения эффективности использования инфраструктуры, в том числе и путем объединения с другими участниками рынка.

"Все дальнейшие действия зависят от получения согласования регуляторных органов и органов корпоративного управления", — сказал Пономаренко.

Зато в Veon решили не комментировать возможную продажу башен напрямую. Зато там заявили, что в долгосрочной перспективе невозможно владеть собственной инфраструктурой.

Один из топ-менеджеров одной из компаний на рынке предположил, что Veon и Vodafone получат по 50%, если АМКУ предоставит разрешение.

Саму же сделку характеризуют скорее как "объединение", а не поглощение.

Lifecell против объединения Vodafone и "Киевстар"

9 февраля вечером lifecell выпустил заявление об объединении башенных компаний двух крупнейших национальных мобильных операторов. Там назвали это объединение решением, которое навсегда изменит структуру украинского телеком-рынка и замедлит его развитие на годы вперед.

Там призвали к сохранению конкуренции, для развития телекоммуникационной инфраструктуры, которая прямо влияет на качество и доступность услуг для потребителей. Впрочем сейчас этот прогресс может оказаться под угрозой, отметили в компании.

"Объединение пассивной мобильной инфраструктуры двух крупнейших операторов приведет к монополизации и структурному перекосу телеком-рынка, что может влиять на темпы инноваций и ослаблять ориентацию на потребности абонентов. В долгосрочной перспективе последствия таких изменений могут отразиться на конечных потребителях. Последствия этой транзакции выйдут далеко за пределы рынка мобильной связи. Соглашение может угрожать безопасности национальной связи в целом. Именно разветвленность инфраструктуры помогла обеспечить работу сил обороны, экстренных служб и поддержала абонентов во время кибератаки на одного из мобильных операторов в 2023 году. Поэтому вопрос устойчивости телеком-рынка во время войны остается актуальным как никогда", — говорится в заявлении.

В ней призвали провести рассмотрение соглашения открыто и прозрачно, с привлечением всех участников рынка и экспертного сообщества.

Напомним, что 21 января в 9 областях инфраструктура "Киевстара" была отключена от электроснабжения на 40-60%, а в некоторых регионах инфраструктура компании оказалась в полном блэкауте.

Ранее в "Киевстаре" анонсировали повышение цен на свои услуги, объясняя это необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях отключений света.