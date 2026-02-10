Vodafone та "Київстар" можуть об'єднатися: у lifecell відреагували на ідею конкурентів

Українські оператори мобільного зв'язку Vodafone та "Київстар" розглядають варіант із об'єднанням. Для цього наразі надійшла заявка щодо об'єднання вежових бізнесів до Антимонопольного комітету України. Водночас у lifecell виступили проти можливого об'єднання конкурентів.

Аналітики вважають, що злиття вежових компаній українського Vodafone та Veon в єдиний бізнес відбудеться задля подальшого продажу третій стороні. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Йдеться про об'єднання компаній Ukraine Tower Company (UTC), яка належить нідерландському телеком-холдингу Veon, який також володіє "Київстаром", а також вежові активи компанії Ukrainian Network Solutions (UNS), що належить компанії "Vodafone Україна". І UTC, і UNS займаються будівництвом та обслуговуванням базових станцій мобільних операторів.

Скільки грошей може принести об'єднання компаній

Forbes повідомляє, що це вже друга заявка до антимонопольного комітету від компанії UTC. Водночас, коли саме була подана перша, не повідомляється.

Відео дня

Водночас метою такого об'єднання є злиття вежових компаній українського Vodafone та Veon в єдиний бізнес. Після цього його можна буде продати третій стороні. За оцінкою інвестаналітиків, сума продажу може скласти близько 300 мільйонів доларів.

Ще в грудні 2021 року Veon мав намір позбутися вежових активів в Україні, Пакистані та Бангладеші до кінця 2023. В усіх країнах крім України вежові активи вже були продані за $543 млн і $100 млн відповідно. Також Veon позбувся своїх активів у Росії.

Реакція Vodafone на можливий продаж

Директор зі стратегії "Vodafone Україна" Дмитро Пономаренко пояснив, що домовленостей щодо співпраці між Vodafone, Veon та UTC не існує.

Водночас він пояснив, що в компанії вивчають можливості підвищення ефективності використання інфраструктури, зокрема, і шляхом об'єднання з іншими учасниками ринку.

"Усі подальші дії залежать від отримання погодження регуляторних органів і органів корпоративного управління", — сказав Пономаренко.

Натомість у Veon вирішили не коментувати можливий продаж веж напряму. Натомість там заявили, що в довгостроковій перспективі неможливо володіти власною інфраструктурою.

Один з топменеджерів однієї з компаній на ринку припустив, що Veon і Vodafone отримають по 50%, якщо АМКУ надасть дозвіл.

Саму ж угоду характеризують радше як "об'єднання", а не поглинання.

Lifecell проти об'єднання Vodafone та "Київстар"

9 лютого ввечері lifecell випустив заяву щодо об'єднання баштових компаній двох найбільших національних мобільних операторів. Там назвали це об'єднання рішенням, яке назавжди змінить структуру українського телеком-ринку та сповільнить його розвиток на роки вперед.

Там закликали до збереження конкуренції, задля розвитку телекомунікаційної інфраструктури, яка прямо впливає на якість і доступність послуг для споживачів. Утім наразі цей прогрес може опинитися під загрозою, зазначили в компанії.

"Об’єднання пасивної мобільної інфраструктури двох найбільших операторів призведе до монополізації та структурного перекосу телеком-ринку, що може впливати на темпи інновацій та послаблювати орієнтацію на потреби абонентів. У довгостроковій перспективі наслідки таких змін можуть відобразитися на кінцевих споживачах. Наслідки цієї транзакції вийдуть далеко за межі ринку мобільного зв’язку. Угода може загрожувати безпеці національного зв’язку загалом. Саме розгалуженість інфраструктури допомогла забезпечити роботу сил оборони, екстрених служб та підтримала абонентів під час кібератаки на одного з мобільних операторів у 2023 році. Тому питання стійкості телеком-ринку під час війни залишається актуальним як ніколи", — йдеться в заяві.

У ній закликали провести розгляд угоди відкрито й прозоро, із залученням всіх учасників ринку та експертної спільноти.

Нагадаємо, що 21 січня в 9 областях інфраструктура "Київстара" була відключена від електропостачання на 40-60%, а в деяких регіонах інфраструктура компанії опинилась у повному блекауті.

Раніше у "Київстарі" анонсували підвищення цін на свої послуги, пояснюючи це необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах відключень світла.