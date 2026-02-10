"Київстар" купив Tabletki.ua: названо суму угоди

Найбільший український телекомунікаційний оператор "Київстар" купив 100% акцій онлайн-платформи з пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua.

Про угоду повідомила пресслужба оператора в соцмережах.

"Цифрове здоров'я — один зі стратегічних напрямків розвитку для "Київстар". Після завершення угоди ми разом зможемо зробити цифрові медичні послуги доступнішими та зручнішими для більшої кількості людей", — йдеться в повідомленні.

За інформацією "Економічної правди", узгоджена вартість угоди становить $160 млн.

Tabletki.ua — сервіс для пошуку та бронювання ліків, яким щомісяця користуються 10 млн осіб. Платформа співпрацює з більш ніж 14 000 аптек по всій Україні та, за даними 2025 року, забезпечувала 14 мільйонів онлайн-замовлень щомісяця.

29 січня Антимонопольний комітет України схвалив заявку "Київстару" на придбання ТОВ "МТПК", що володіє торговою маркою Tabletki.

Компанія подавала три заявки на купівлю сервісу, першу в листопаді 2024 року, другу — 14 лютого 2025 року, пише DOU.

Першу заявку АМКУ повернув, оскільки вона не відповідала вимогам "Положення про порядок розгляду заяв і справ про концентрацію господарюючих суб'єктів". Третя заявка від "Київстар" була подана в АМКУ 7 липня 2025 року.

У серпні 2022 року оператор придбав контрольну частку (69,99%) у медичній платформі Helsi. У грудні 2024 року оператор подав заявку в Антимонопольний комітет України на придбання сервісу Uklon, а вже 6 лютого АМКУ схвалив угоду. Її оцінюють у $40-80 млн.

Нагадаємо, українські оператори мобільного зв'язку Vodafone і "Київстар" розглядають варіант з об'єднанням. Для цього зараз надійшла заявка на об'єднання баштових бізнесів до Антимонопольного комітету України.

Також повідомлялося, що 21 січня в 9 областях інфраструктуру "Київстару" було відключено від електропостачання на 40-60%, а в деяких регіонах інфраструктура компанії опинилася в повному блекауті.