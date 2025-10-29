Воруют банковские данные: мошенники массово выдают себя за Vodafone, Lifecell и Киевстар

В Украине наблюдается новая волна фишинговых сообщений от имени популярных мобильных операторов. Таким образом мошенники пытаются украсть банковские данные или получить доступ к SIM-карте.

Злоумышленники присылают фишинговые сообщения, выдавая себя за операторов Vodafone, Lifecell и Kyivstar, в которых обещают "компенсацию 2500 грн для всех абонентов", чтобы выманить личные данные. Об этом предупреждает BRAMA.

Пример фишинговой рассылки Фото: Проект BRAMA

Мошенники пишут, что деньги можно получить на карту или мобильный счет, после чего предлагают выбрать своего мобильного оператора. Далее следуют поддельные ссылки якобы на официальные сайты операторов.

"Это мошенничество! Мобильные операторы не проводят таких компенсаций и не раздают деньги через сайты сторонних доменов (особенно со странными названиями типа dominatedentalroi.info). Такие сайты созданы, чтобы украсть ваши банковские данные или доступ к SIM-карте", — отметили эксперты.

Как уберечься от фишинговой атаки:

внимательно проверять адрес сайта;

не вводить личные данные на неизвестных ресурсах;

не переходить по ссылке из SMS или мессенджеров;

при случайном переходе по ссылке — ничего не вводить и сразу закрыть страницу.

Напомним, хакеры взломали банковские аккаунты по меньшей мере 286 украинцев, чтобы открыть от их имени финансовые счета и оформить кредиты, используя приложение "Дія" и систему BankID.

Фокус также сообщал, что украинская блогерша Ксюша Манекен сообщила о потере 6,2 миллиона гривен из-за мошеннической схемы, которая использовала фейковый чат-бот Monobank в Telegram.