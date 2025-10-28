Срочно смените пароли: хакеры слили данные миллионов пользователей Google в сеть

Сервис Gmail подвергся масштабной кибератаке, которая могла оставить незащищенными учетные записи 183 миллионов пользователей.

Слитые в сеть данные могут позволить хакерам получить доступ не только к учетным записям электронной почты, но и ко всем другим учетным записям, зависящим от Gmail. Об этом пишет The Independent.

Сообщается, что утечка данных произошла в апреле этого года, но недавно ее заметил Трой Хант — специалист по кибербезопасности и основатель сервиса мониторинга утечек Have I Been Pwned. По его словам, данные были получены в результате гораздо более широкой кибератаки.

Как отмечают в издании, на сайте Have I Been Pwned можно проверить, коснулась ли атака ваших электронных писем и паролей, а также отследить любые другие нарушения. В целом портал отследил 917 взломанных сайтов и более 15 миллиардов учетных записей.

Если учетная запись была взломана, пользователям рекомендуется как можно быстрее сменить пароль Gmail, а также настроить двухфакторную аутентификацию. При включенной двухфакторной аутентификации хакер не сможет получить доступ к учетной записи, имея только пароль от нее.

