Терміново змініть паролі: хакери злили дані мільйонів користувачів Google в мережу

Сервіс Gmail зазнав масштабної кібератаки, яка могла залишити незахищеними облікові записи 183 мільйонів користувачів.

Злиті в мережу дані можуть дати змогу хакерам отримати доступ не лише до облікових записів електронної пошти, а й до всіх інших облікових записів, що залежать від Gmail. Про це пише The Independent.

Повідомляється, що витік даних стався у квітні цього року, але нещодавно його помітив Трой Хант — фахівець з кібербезпеки та засновник сервісу моніторингу витоків Have I Been Pwned. За його словами, дані були отримані в результаті набагато ширшої кібератаки.

Як зазначають у виданні, на сайті Have I Been Pwned можна перевірити, чи торкнулась атака ваших електронних листів та паролів, а також відстежити будь-які інші порушення. Загалом портал відстежив 917 зламаних сайтів та понад 15 мільярдів облікових записів.

Якщо обліковий запис був зламаний, користувачам рекомендується якнайшвидше змінити пароль Gmail, а також налаштувати двофакторну автентифікацію. За увімкненої двофакторної автентифікації хакер не зможе отримати доступ до облікового запису, маючи лише пароль від нього.

Нагадаємо, хакери зламали банківські акаунти щонайменше 286 українців, щоб відкрити від їхнього імені фінансові рахунки та оформити кредити, використовуючи застосунок "Дія" і систему BankID.

Фокус також повідомляв, що хакер виявив низку критичних недоліків на онлайн-порталах McDonald's, які давали змогу замовляти безкоштовну їжу онлайн, а також користуватися корпоративною поштою.