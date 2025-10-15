Кредити за допомогою "Дії" та ШІ вішають на українців: збитки на мільйони, як зупинити

Злочинна група зламала банківські акаунти щонайменше 286 громадян України, щоб відкрити від їхнього імені фінансові рахунки та оформити кредити, використовуючи державний застосунок "Дія" і систему BankID.

Related video

Захист у вигляді технології розпізнавання обличчя зловмисники обходили, створюючи "діп-фейки" за допомогою штучного інтелекту. Подробицями 14 жовтня поділилася Національна поліція України на офіційному сайті, а кіберексперт Костянтин Корсун прокоментував у Facebook.

Як беруть кредити через "Дію"

Як Фокус писав раніше, Злочинну команду зібрала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі, вона привернула колишнього чоловіка і знайомого з Миколаєва. Зловмисниця здобула з невідомих поки що джерел персональні дані жертв: фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації в онлайн-банкінгу.

Інші учасники з їхньою допомогою входили до мобільних додатків українських банків, а далі — до "Дії" через систему авторизації BankID. Щоб пройти фотоверифікацію, лідерка угруповання створювала за допомогою штучного інтелекту ролики за технологією діпфейк, коли обличчя жертви накладали на власне.

Зламавши електронні кабінети, вони уклали договори та відкрили рахунки від імені українців, які навіть не підозрювали про це. На частину жертв навіть оформили кредити на загальну суму понад 4 000 000 гривень. Гроші потім переказували на рахунки в інших банках і конвертували в криптовалюту, щоб безпечно вивести.

Як запевняє поліція, правоохоронці вирахували і знайшли трьох імовірних злочинців, яким оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, у великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), і в несанкціонованому втручанні в роботу, спотворенні процесу обробки інформації, під час дії воєнного стану, організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна.

Підозрюваного в шахрайстві з кредитами затримала Нацполіція Фото: Скриншот

Як зупинити шахраїв

Український експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у дописі звернув увагу на велику кількість жертв, які постраждали тільки від однієї групи. Цілком можливо, таких банд зараз багато. На думку Костянтина, 286 випадків демонструють ефективність злочинної схеми і небажання банків посилювати захист клієнтів.

За інформацією Костянтина, жертви не отримують відчутної допомоги і змушені виплачувати кредити, оформлені шахраями, незважаючи на заяви в поліцію і докази непричетності. Банки ж можуть лише спростити погашення боргу.

Він запропонував кілька способів, як перешкодити таким злочинам. Насамперед, можна прибрати можливість оформляти кредити онлайн вночі, коли банківська служба безпеки працює в мінімальному режимі, і обмежити час робочим днем. Ймовірно, нею користуються переважно шахраї.

Костянтин Корсун також закликав зробити затримку під час видачі кредитів хоча б на добу, щоб фахівці мали час перевірити і переконатися в законності процедури. А великі суми, наприклад, 100 000 грн, видавати тільки особисто в банках після перевірки документів.

"Я розумію навіщо банкам максимальна цифровізація кредитних операцій: чим швидше видаються кредити — тим більше банки заробляють. І в гонитві за надприбутками деякі бізнесмени легко нехтують і етикою, і мораллю, і інтересами громадян", — прокоментував експерт.

У липні українка повідомила, як шахраї оформили на неї кредити через "Дію". Спочатку вони відкрили від імені жертви рахунок ФОП, переказали на нього 100 000 грн із кредитного балансу і вивели на інший рахунок. Після цього ще й взяли додатковий кредит на 30 000 грн. За словами жінки, вона не підтверджувала жодних операцій, не втрачала телефон, а з банку не телефонували для перевірки.

Про схожий випадок Фокус писав ще в січні 2022 року. Злочинці вкрали у киянки телефон і намагалися оформити кредит на її ім'я. Вони змогли отримати доступ до застосунку "Дія" з електронними документами. На щастя, жінка швидко заблокувала рахунки і SIM-карту.

Пізніше ще один українець розповів, що шахраї оформили на нього кілька кредитів, зламавши смартфон і застосунок "Дія" на ньому. До цього молодий чоловік натиснув на рекламу в соціальній мережі, що і відкрило лазівку хакерам.