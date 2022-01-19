Зайшли до програми "Дія", змінили Apple ID: шахраї намагалися взяти кредит на киянку

Зловмисники вкрали смартфон у громадянки А. та спробували зняти гроші з її поточних рахунків і оформити кредит без її відома. Постраждала заявила, що кіберполіції їй відповіли: "Це не зовсім у нашій компетенції".

Тринадцятого січня 2022 року у киянки А. зловмисники викрали мобільний телефон. Дії шахраїв вона спромоглася відстежити завдяки локатору, повідомляє Фокус.

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Про випадок спроби шахрайства у соцмережах написала подруга громадянки А. Наталія Сом. У коментарі Фокус пані А. підтвердила, що все викладено правильно і за її словами.

"Історія трапилася з моєю колегою, на відео все чітко видно, як у дівчини з кишені куртки майстерно витягли телефон, але відео викласти не можу, тому що ведеться слідство", — написала Наталя.

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[ + – ] Пост про Наталію Сом

За словами Сом, телефон її подруги "зламали за 14 хвилин".

"Всі паролі виявилися для злодіїв дуже простими. Через локатор можна було відстежити (мається на увазі функція "Локатор", — ред.).

[ + – ] Функція "Локатор" вказує на місце розташування вкраденого телефону пані А.

17:30 відстежили за локатором

17:30 локатор вимкнено

17:31 ID вже змінено", — повідомила Наталія.

[ + – ] Функція "Локатор" повідомляє про дії шахраїв

Наталія Сом також повідомила, що шахраї отримали доступ до програми "Дія", що містить е-документи пані А. та "встигли подати заявку на оформлення кредиту". Постраждала надала нам скріншот, який засвідчує те, що зловмисники справді намагалися скористатися сервісом "Дія.Підпис".

[ + – ] Зловмисники хотіли скористатися сервісом Дія.Підпис [ + – ] Шахраї намагалися підписати документи, щоб отримати кредит

Більше того, шахраї також намагалися зняти гроші з поточного рахунку пані А. у ПриватБанку.

[ + – ] Спроба шахраїв зайти до Приват24 пані А.

Пані А. звернулася до поліції та кіберполіції із заявами про шахрайські дії.

"У кіебрполіції нам відповіли, що це не зовсім у їхній компетенції і повідомили про те, що моя справа перенаправлена на Червоноткацьку, 2 (Дніпровське управління поліції, — ред.), де ми написали заяву в день крадіжки", — прокоментувала пані А.

Також вона повідомила, що момент крадіжки був зафіксований камерами зовнішнього спостереження, проте поліцейським не вдалося отримати доступ до відео, оскільки воно автоматично стирається через 72 години після запису.

"Отже, лайфхак, що робити, якщо у вас вкрали телефон: швидко дзвонити мобільному оператору та блокувати сім-карту. Потім уже всі картки, "Дія" та все інше. Якщо ви встигли заблокувати "сімку" вчасно, значно знизиться шанси зламати телефон", — підсумовує Наталія Сом."

З офіційного акаунту "Дія" надійшов коментар під постом Наталії Сом з інструкцією, що необхідно зробити в подібній ситуації та побажанням не потрапляти до таких "обставин"

Є алгоритм, як діяти в таких ситуаціях і захистити себе:

Будь ласка, авторизуйтесь на іншому смартфоні та видаліть підключені пристрої

Оновіть паролі від онлайн-банкінгу

У разі подальшої авторизації в програмі оновіть пароль "Дія".

Водночас, хочемо помітити, що без фото-або відеоверифікації особи неможливо отримати кредит або відкрити рахунок на ваше ім'я.

Так само як і з паспортами на бланку, під час використання е-паспортів банк або інша фінансова установа перед проведенням будь-якої фінансової операції повинні визначити, чи надаються документи особою, якій вони належать. Вся процедура документально фіксується та може бути перевірена після операції. У разі підозри фінансова установа відмовляє заявнику у проведенні такої операції.

Окремо регулятором у банківській та фінансовій сфері визначено чіткі вимоги до проведення віддаленої верифікації особи. Так, під час звернення до фінустанови вона має пройти фото- або відеоверифікацію, а також виконати низку додаткових заходів для підтвердження своєї особи.

Бажаємо вам ніколи не потрапити у подібні обставини.

Зазначимо, що 16 січня шахраї вкрали телефон у громадянки України Антоніни Оксанич. Вона розповіла про свій випадок у соцмережах. Коментувати Фокусу цей інцидент Антоніна відмовилася за порадою її адвоката. Зазначимо, що шахраям вдалося отримати доступ до її смартфона та оформити кредит на 39 тис. грн на її ім'я.

Фокус запросив коментарі у Мінцифри, експертів з кібербезпеки та кіберполіції. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше ми повідомляли про те, що у львів'янки Ірини Ілик вкрали номер телефону, перевипустили СІМ-картку і набрали мікропозик на її ім'я. Експерти з кібербезпеки припустили, що був скомпрометований BankID Ірини, однак у НБУ це спростовують. Фокус направив запит у ПриватБанк.