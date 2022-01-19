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Зашли в приложение "Дія", сменили Apple ID: мошенники пытались взять кредит на киевлянку

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Дия, смартфон

Злоумышленники украли смартфон у гражданки А. и попытались снять деньги с ее текущих счетов и оформить кредит без ее ведома. Пострадавшая заявила, что киберполиции ей ответили: "Это не совсем в нашей компетенции".

Тринадцатого января 2022 года у киевляенки А. злоумышленники похитили мобильный телефон. Действия мошенников она смогла отследить благодаря локатору, сообщает Фокус.

О случае попытки мошенничества в соцсетях написала подруга гражданки А. Наталья Сом. В комментарии Фокусу пани А. подтвердила, что все изложено верно и с ее слов.

"История случилась с моей коллегой, на видео все отчетливо видно, как у девушки у из кармана куртки мастерски вытащили телефон, но видео выложить не могу, потому что ведется следствие", — написала Наталья.

Пост о Натальи Сом

По словам Сом, с телефон ее подруги "взломали за 14 минут".

"Все пароли оказались для воров слишком простыми. Через локатор можно было отследить (имеется ввиду функция "Локатор", — ред).

кража, телефон, локатор, скриншот
Функция "Локатор" указывает местоположение украденного телефона пани А.

17.30 отследили по локатору

17.30 локатор выключен

17.31 ID уже изменен", — сообщила Наталья.

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Функция "Локатор" сообщает о действиях пошенников

Наталья Сом также сообщила, что мошенники получили доступ к приложению "Дія", содержащему е-документы пани А. и "успели подать заявку на оформление кредита". Пострадавшая предоставила нам скриншот, удостоверяющий то, что злоумышленники действительно пытались воспользоваться сервисом "Дія.Підпис".

Злоумышленники хотели воспользоваться сервисом Дія.Підпис
Злоумышленники хотели воспользоваться сервисом Дія.Підпис
Мошенники пытались подписать документы, чтобы получить кредит
Мошенники пытались подписать документы, чтобы получить кредит

Более того, мошенники также пытались снять деньги с текущего счета пани А. в ПриватБанке.

Приват24, банкинг, скриншот
Попытка мошенников зайти в Приват24 пани А.

Пани А. обратилась в полицию и киберполицию с заявлениями о мошеннических действиях.

"В киебрполиции нам ответили, что это не в совсем в их компетенции и сообщили о том, что мое дело перенаправлено на Красноткацкую, 2 (Днепровское управлении полиции, — ред.), где мы написали заявление в день кражи", — прокомментировала пани А.

Также она сообщила, что момент кражи был зафиксирован камерами наружного наблюдения, однако полицейским не удалось получить доступ к видео, так как оно автоматически стирается через 72 часа после записи.

"Итак, лайфхак, что делать, если у вас украли телефон: быстро звонить мобильному оператору и блокировать сим-карту. Потом уже все карточки, "Дія" и все прочее. Если вы успели заблокировать "симку" вовремя, значительно снизятся шансы взломать телефон", — подытоживает Наталья Сом.

Гражданка А. отметила в комментарии, что сразу же после кражи телефона заблокировала СИМ-карту и все банковские карты.

С официального аккаунта "Дія" поступил комментарий под постом Натальи Сом с инструкцией, что необходимо предпринять в подобной ситуации и пожеланием не попадать в такие "обстоятельства"

"Есть алгоритм, как действовать в таких ситуациях и защитить себя:

  • Пожалуйста, авторизуйтесь на другом смартфоне и удалите подключенные устройства
  • Обновите пароли от онлайн-банкинга
  • При последующей авторизации в приложении обновите пароль "Дія".

В то же время, хотим заметить, что без фото- или видеоверификации особы невозможно получить кредит или открыть счет на ваше имя.

Так же как и с паспортами на бланке, при использовании е-паспортов банк или другое финансовое учреждение перед проведением какой-либо финансовой операции должны определить предоставляются ли документы особой, которой они принадлежат. Вся процедура документально фиксируется и может быть проверена после операции. В случае возникновения подозрения финансовое учреждение отказывает заявителю в проведении такой операции.

Отдельно регулятором в банковской и финансовой сфере (НБУ) определены четкие требования к проведению удаленной верификации личности. Так, во время обращения в финучреждение он должен пройти фото- или видеоверификацию, а также выполнить ряд дополнительных мер для подтверждения своего лица.

Желаем вам никогда не попасть в подобные обстоятельства".

Отметим, что 13 января мошенники украли телефон у гражданки Украины Антонины Оксаныч. Она рассказала о своем случае в соцсетях. Комментировать Фокусу данный инцидент Антонина отказалась по совету ее адвоката. Отметим, что мошенникам удалось получить доступ к ее смартфону и оформить кредит на 39 тыс. грн на ее имя.

Фокус запросил комментарии у Минцифры, экспертов по кибербезопасности и киберполиции. Следите за нашими новостями.

Ранее мы сообщали о том, что у львовянки Ирины Илык украли номер телефона, перевыпустили СИМ-карту и набрали микрозаймов на ее имя. Эксперты по кибербезопасности предположили, что был скомпрометирован BankID Ирины, однако в НБУ это опровергают. Фокус направил запрос в ПриватБанк.