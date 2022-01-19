Зашли в приложение "Дія", сменили Apple ID: мошенники пытались взять кредит на киевлянку

Злоумышленники украли смартфон у гражданки А. и попытались снять деньги с ее текущих счетов и оформить кредит без ее ведома. Пострадавшая заявила, что киберполиции ей ответили: "Это не совсем в нашей компетенции".

Тринадцатого января 2022 года у киевляенки А. злоумышленники похитили мобильный телефон. Действия мошенников она смогла отследить благодаря локатору, сообщает Фокус.

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О случае попытки мошенничества в соцсетях написала подруга гражданки А. Наталья Сом. В комментарии Фокусу пани А. подтвердила, что все изложено верно и с ее слов.

"История случилась с моей коллегой, на видео все отчетливо видно, как у девушки у из кармана куртки мастерски вытащили телефон, но видео выложить не могу, потому что ведется следствие", — написала Наталья.

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[ + – ] Пост о Натальи Сом

По словам Сом, с телефон ее подруги "взломали за 14 минут".

"Все пароли оказались для воров слишком простыми. Через локатор можно было отследить (имеется ввиду функция "Локатор", — ред).

[ + – ] Функция "Локатор" указывает местоположение украденного телефона пани А.

17.30 отследили по локатору

17.30 локатор выключен

17.31 ID уже изменен", — сообщила Наталья.

[ + – ] Функция "Локатор" сообщает о действиях пошенников

Наталья Сом также сообщила, что мошенники получили доступ к приложению "Дія", содержащему е-документы пани А. и "успели подать заявку на оформление кредита". Пострадавшая предоставила нам скриншот, удостоверяющий то, что злоумышленники действительно пытались воспользоваться сервисом "Дія.Підпис".

[ + – ] Злоумышленники хотели воспользоваться сервисом Дія.Підпис [ + – ] Мошенники пытались подписать документы, чтобы получить кредит

Более того, мошенники также пытались снять деньги с текущего счета пани А. в ПриватБанке.

[ + – ] Попытка мошенников зайти в Приват24 пани А.

Пани А. обратилась в полицию и киберполицию с заявлениями о мошеннических действиях.

"В киебрполиции нам ответили, что это не в совсем в их компетенции и сообщили о том, что мое дело перенаправлено на Красноткацкую, 2 (Днепровское управлении полиции, — ред.), где мы написали заявление в день кражи", — прокомментировала пани А.

Также она сообщила, что момент кражи был зафиксирован камерами наружного наблюдения, однако полицейским не удалось получить доступ к видео, так как оно автоматически стирается через 72 часа после записи.

"Итак, лайфхак, что делать, если у вас украли телефон: быстро звонить мобильному оператору и блокировать сим-карту. Потом уже все карточки, "Дія" и все прочее. Если вы успели заблокировать "симку" вовремя, значительно снизятся шансы взломать телефон", — подытоживает Наталья Сом.

Гражданка А. отметила в комментарии, что сразу же после кражи телефона заблокировала СИМ-карту и все банковские карты.

С официального аккаунта "Дія" поступил комментарий под постом Натальи Сом с инструкцией, что необходимо предпринять в подобной ситуации и пожеланием не попадать в такие "обстоятельства"

"Есть алгоритм, как действовать в таких ситуациях и защитить себя:

Пожалуйста, авторизуйтесь на другом смартфоне и удалите подключенные устройства

Обновите пароли от онлайн-банкинга

При последующей авторизации в приложении обновите пароль "Дія".

В то же время, хотим заметить, что без фото- или видеоверификации особы невозможно получить кредит или открыть счет на ваше имя.

Так же как и с паспортами на бланке, при использовании е-паспортов банк или другое финансовое учреждение перед проведением какой-либо финансовой операции должны определить предоставляются ли документы особой, которой они принадлежат. Вся процедура документально фиксируется и может быть проверена после операции. В случае возникновения подозрения финансовое учреждение отказывает заявителю в проведении такой операции.

Отдельно регулятором в банковской и финансовой сфере (НБУ) определены четкие требования к проведению удаленной верификации личности. Так, во время обращения в финучреждение он должен пройти фото- или видеоверификацию, а также выполнить ряд дополнительных мер для подтверждения своего лица.

Желаем вам никогда не попасть в подобные обстоятельства".

Отметим, что 13 января мошенники украли телефон у гражданки Украины Антонины Оксаныч. Она рассказала о своем случае в соцсетях. Комментировать Фокусу данный инцидент Антонина отказалась по совету ее адвоката. Отметим, что мошенникам удалось получить доступ к ее смартфону и оформить кредит на 39 тыс. грн на ее имя.

Фокус запросил комментарии у Минцифры, экспертов по кибербезопасности и киберполиции. Следите за нашими новостями.

Ранее мы сообщали о том, что у львовянки Ирины Илык украли номер телефона, перевыпустили СИМ-карту и набрали микрозаймов на ее имя. Эксперты по кибербезопасности предположили, что был скомпрометирован BankID Ирины, однако в НБУ это опровергают. Фокус направил запрос в ПриватБанк.