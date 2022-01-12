"Не было оснований отказать в замене SIM-карты": Киевстар отреагировал на кредитную аферу во Львове (обновлено)

В компании уверяют, что мошенники "предоставили подробную информацию по пользованию номером телефона", поэтому у сотрудника Киевстара не возникло никаких подозрений и он произвел замену SIM-карты.

На днях львовянка Ирина Илык сообщила о том, что злоумышленники оформили несколько микрокредитов на ее имя без ее ведома. Об этом она узнала, получив уведомление от сервиса "Дія". Каким образом это произошло, выясняют правоохранительные органы, но самой Ирине удалось установить, что мошенники заказали перевыпуск SIM-карты и таким образом завладели ее номером телефона и всеми данными, которые были к нему привязаны. Фокусу прокомментировали данный инцидент в компании Киевстар.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Злоумышленник, обратившийся в магазин компании за услугой замены анонимной SIM-карты, предоставил специалисту подробную информацию по пользованию номером телефона, как того требуют действующие процедуры компании. Поэтому у сотрудника, осуществившего замену SIM-карты (перевод номера телефона на новую SIM-карту), не было оснований отказать в предоставлении услуги и замена была выполнена в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами", — говорится в комментарии, предоставленном пресс-службой мобильного оператора.

В Киевстар пояснили, что "когда анонимный абонент обращается в магазин за получением услуги замены SIM-карты, он должен пройти идентификацию, которая может подтвердить, что он действительно пользовался номером телефона, связанным с SIM-картой. Например, его могут попросить назвать несколько номеров телефонов абонентов, с которыми он общался в разное время, назвать баланс SIM-карты, сроки пополнения и т.п. Если абонент правильно ответил на все вопросы, у специалиста нет оснований отказать в перевыпуске SIM-карты".

В компании выражают глубокое беспокойство касательно данного случая мобильного мошенничества. "Мы надеемся, что органы охраны правопорядка расследуют этот случай и готовы в рамках действующего законодательства предоставлять им для этого необходимую информацию и техническую поддержку", — заверили в Киевстар.

Также компания обращает внимание абонентов, пользующихся мобильной связью анонимно (обезличено), что они могут пройти процедуру идентификации и зарегистрировать номера телефонов, которыми пользуются, на свои паспортные данные. Или перейти на обслуживание по договору. Это можно сделать в любом магазине Киевстар.

"Регистрация анонимных номеров телефонов на персональные данные обезопасит абонентов от мошеннических замен SIM-карт и финансовых потерь из-за действий мошенников.

Также просим абонентов не сообщать свои абонентские и персональные данные, а также ОТР-пароли для входа в приложение "Мой Киевстар" любому, кто может обращаться за такой информацией, чтобы минимизировать риски незаконного завладения SIM-картами", — сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что мошенники, взявшие кредиты на имя Ирины Илык, не получали данные жертвы посредством сервиса "Дия".

Напомним, что подобная афера в отношении гражданки Людмилы Ж. была осуществлена в середине 2021 года. Тогда мошенники оформили кредит на ее имя, несмотря на то, что женщина не была зарегистрирована в приложении "Дія" и даже не имела ID-карты, а пользовалась паспортом-книжкой.