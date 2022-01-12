"Не було підстав відмовити в заміні SIM-карти": "Київстар" відреагував на кредитну аферу у Львові

У компанії запевняють, що шахраї "надали детальну інформацію щодо користування номером телефону", тому в співробітника "Київстару" не виникло жодних підозр, і він зробив заміну SIM-картки.

Днями львів'янка Ірина Ілик повідомила, що зловмисники оформили кілька мікрокредитів на її ім'я без її відома. Про це вона дізналася, отримавши повідомлення від сервісу "Дія". Як це сталося, з'ясовують правоохоронні органи, але самій Ірині вдалося встановити, що шахраї замовили перевипуск SIM-карти і таким чином заволоділи її номером телефону та всіма даними, які були прив'язані до нього. Фокусу прокоментували цей інцидент у компанії "Київстар".

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"Зловмисник, який звернувся до магазину компанії за послугою заміни анонімної SIM-карти, надав фахівцеві докладну інформацію щодо користування номером телефону, як того вимагають чинні процедури компанії. Тому в співробітника, який здійснив заміну SIM-картки (переведення номера телефону на нову SIM-карту), не було підстав відмовити в наданні послуги, і заміна була виконана відповідно до чинного законодавства та внутрішніх процедур", — ідеться в коментарі, наданому пресслужбою мобільного оператора.

У компанії висловлюють глибоке занепокоєння щодо цього випадку мобільного шахрайства. "Ми сподіваємося, що органи охорони правопорядку розслідують цей випадок і готові в межаз чинного законодавства надавати їм для цього необхідну інформацію та технічну підтримку", — запевнив "Київстар".

Також компанія звертає увагу абонентів, які користуються мобільним зв'язком анонімно (знеособлено), що вони можуть пройти процедуру ідентифікації та зареєструвати номери телефонів, якими користуються, на свої паспортні дані. Або перейти на обслуговування за договором. Це можна зробити в будь-якому магазині "Київстар".

"Реєстрація анонімних номерів телефонів на персональні дані убезпечить абонентів від шахрайських замін SIM-карток і фінансових втрат через дії шахраїв.

Також просимо абонентів не повідомляти свої абонентські та персональні дані, а також ОТР-паролі для входу в додаток "Мій Київстар" будь-кому, хто може звертатися за такою інформацією, щоб мінімізувати ризики незаконного заволодіння SIM-картами", — сказано в повідомленні.

Фокус запросив у оператора уточнювальний коментар щодо того, що мається на увазі під "докладною інформацією щодо користування номером телефону". Слідкуйте за оновленнями.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що шахраї, які взяли кредити на ім'я Ірини Ілик, не отримували дані жертви за допомогою сервісу "Дія".

Нагадаємо, що подібна афера щодо громадянки Людмили Ж. була здійснена в середині 2021 року. Тоді шахраї оформили кредит на її ім'я, незважаючи на те, що жінка не була зареєстрована в додатку "Дія" і навіть не мала ID-картки, а користувалася паспортом-книжкою.