Ваш пароль можуть вкрасти за три хвилини: експерт розповів, як краще захистити свої дані

Кіберзлочинцю достатньо лічених хвилин, щоб знайти в інтернеті чийсь пароль. При цьому багато людей досі занадто безтурботно ставляться до власної безпеки.

Для розкриття ваших даних професіоналу знадобиться всього три хвилини, пише The Sun. Видання посилається на "білого" хакера Брендіна Муртага, який як приклад застосував власні навички і показав, як легко видобувається інформація в інтернеті.

Наприклад, Муртаг швидко розкрив персональні дані, включно з адресою, номером телефону і навіть місцями, які нещодавно відвідали ті чи інші люди. Усе це — інформація, яку можуть використовувати і злочинці, щоб отримати доступ до інших акаунтів користувачів або обдурити їх.

Після успішного розкриття паролів Муртаг почав працювати над захистом облікових записів і дав користувачам деякі рекомендації. Головна з них — ніколи не використовувати один і той самий пароль повторно, використовувати щонайменше 14 символів і випадкових фраз, а також завжди, де це можливо, запускати двофакторну аутентифікацію.

Брендін Муртаг був найнятий компанією Virgin Media O2 для допомоги в забезпеченні безпеки паролів британців цього літа — після того, як дослідження компанії показало, що більш ніж один із 20 громадян Великої Британії використовував як пароль слово "пароль".

Утім, і інші виявилися не кращими. За даними видання, топ-10 паролів, які британці продовжують використовувати навіть зараз, коли є стільки попереджень про безпеку в мережі, виглядає так:

Пароль1

Пароль

123456

123456789

Abcd1234

Iloveyou

Футбол

Кверті

123456a

Секрет

Фахівці зазначають, що такою легковажністю вирізняються не лише британці — людям узагалі властиво начебто перейматися безпекою в інтернеті, але водночас наражати себе на ризик із таким слабким захистом

Загалом, шість із десяти дорослих, як і раніше, зізнаються, що використовують прості паролі в мережі, незважаючи на те, що небезпека стати жертвою шахрайства зараз вища, ніж будь-коли.

Ще одне опитування показало, що робота зі зміни паролів сприймається як складніше завдання, ніж розплутування зарядних кабелів (так порахували 15% опитаних), висиджування тригодинної офлайн-наради (9%) або навіть стояння на розетці босоніж (6%).

Також Фокус писав, що номер телефону, прив'язаний до Google, можуть вкрасти. Зазначимо, що в зоні ризику опинилися власники практично всіх смартфонів під управлінням Android, оскільки вони прив'язуються саме до облікових записів Google.

Раніше стало відомо, що вкрасти пароль через смартфон стане неможливо. Але для цього треба поміняти одне налаштування — йдеться про ключі доступу на Facebook.