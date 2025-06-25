Обов'язково змініть це налаштування: вкрасти пароль через смартфон стане неможливо

Компанія Meta оголосила про додавання у Facebook ключів доступу, які рекомендується використовувати замість традиційних паролів, щоб захистити свій акаунт від злому.

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Ключі доступу дають змогу безпечно входити на вебсайти і в додатки, перевіряючи вашу особистість за допомогою відбитка пальця, обличчя або PIN-коду. Найближчими місяцями ця функція буде доступна для Facebook на смартфонах iOS і Android, повідомили в Meta.

У компанії стверджують, що ключі доступу безпечніші за звичайні паролі, оскільки їх неможливо вгадати або вкрасти через шкідливі веб-сайти або шахрайські посилання. Тому вони ефективні проти фішингових атак і так званого розпорошення паролів.

"Використовуючи ключі доступу, ви підвищите рівень захисту від мережевих загроз, а також спростите процес входу в систему", — йдеться в заяві Meta.

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Крім входу в Facebook, ключі можна буде використовувати для безпечного автозаповнення платіжної інформації під час здійснення покупок за допомогою Meta Pay, а також для входу в Messenger і захисту резервних копій зашифрованих повідомлень.

Як налаштувати ключ доступу

Налаштування та управління ключем доступу будуть доступні в Accounts Center, який знаходиться в меню Settings на Facebook. Крім того, користувачам можуть запропонувати налаштувати ключ доступу під час входу у Facebook.

Після налаштування ви, як і раніше, зможете використовувати інші методи аутентифікації, наприклад, пароль, для доступу до свого облікового запису. Тому у користувачів залишиться можливість заходити у Facebook з пристроїв, які не підтримують ключі доступу.

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