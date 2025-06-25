Обязательно измените эту настройку: украсть пароль через смартфон станет невозможно

Компания Meta объявила о добавлении в Facebook ключей доступа, которые рекомендуется использовать вместо традиционных паролей, чтобы защитить свой аккаунт от взлома.

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Ключи доступа позволяют безопасно входить на веб-сайты и в приложения, проверяя вашу личность с помощью отпечатка пальца, лица или PIN-кода. В ближайшие месяцы эта функция будет доступна для Facebook на смартфонах iOS и Android, сообщили в Meta.

В компании утверждают, что ключи доступа безопаснее обычных паролей, так как их невозможно угадать или украсть через вредоносные веб-сайты или мошеннические ссылки. Поэтому они эффективны против фишинговых атак и так называемого распыления паролей.

"Используя ключи доступа, вы повысите уровень защиты от сетевых угроз, а также упростите процесс входа в систему", — говорится в заявлении Meta.

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Кроме входа в Facebook, ключи можно будет использовать для безопасного автозаполнения платежной информации при совершении покупок с помощью Meta Pay, а также для входа в Messenger и защиты резервных копий зашифрованных сообщений.

Как настроить ключ доступа

Настройка и управление ключом доступа будут доступны в Accounts Center, который находится в меню Settings на Facebook. Кроме того, пользователям могут предложить настроить ключ доступа при входе в Facebook.

После настройки вы по-прежнему сможете использовать другие методы аутентификации, например, пароль, для доступа к своей учетной записи. Поэтому у пользователей останется возможность заходить в Facebook с устройств, которые не поддерживают ключи доступа.

Напомним, эксперты по кибербезопасности выявили колоссальную утечку, включающую 16 миллиардов раскрытых учетных данных, что делает ее одной из крупнейших в истории.

Фокус также писал о том, что хакерская группа получила доступ к Gmail-аккаунтам западных экспертов, журналистов и исследователей, изучающих российскую пропаганду и агрессию против Украины.