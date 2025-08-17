Ваш пароль могут украсть за три минуты: эксперт рассказал, как лучше защитить свои данные

Киберпреступнику достаточно считанных минут, чтобы найти в интернете чей-то пароль. При этом многие люди до сих пор слишком беспечно относятся к собственной безопасности.

Для раскрытия ваших данных профессионалу понадобится всего три минуты, пишет The Sun. Издание ссылается на «белого» хакера Брэндина Муртага, который в качестве примера применил собственные навыки и показал, как легко добывается информация в интернете.

Например, Муртаг быстро раскрыл персональные данные, включая адрес, номер телефона и даже места, которые недавно посетили те или иные люди. Все это – информация, которую могут использовать и преступники, чтобы получить доступ к другим аккаунтам пользователей или обмануть их.

После успешного раскрытия паролей Муртаг начал работать над защитой учетных записей и дал пользователям некоторые рекомендации. Главная из них – никогда не использовать один и тот же пароль повторно, использовать не менее 14 символов и случайных фраз, а также всегда, где это возможно, запускать двухфакторную аутентификацию.

Брэндин Муртаг был нанят компанией Virgin Media O2 для помощи в обеспечении безопасности паролей британцев этим летом – после того, как исследование компании показало, что более чем один из 20 граждан Великобритании использовал в качестве пароля слово «пароль».

Впрочем, и другие оказались не лучше. По данным издания, топ-10 паролей, которые британцы продолжают использовать даже сейчас, когда есть столько предупреждений о безопасности в сети, выглядит так:

Password1

Password

123456

123456789

Abcd1234

Iloveyou

Football

Querty

123456a

Secret

Специалисты отмечают, что таким легкомыслием отличаются не только британцы – людям вообще свойственно вроде бы беспокоиться о безопасности в интернете, но в то же время подвергать себя риску с такой слабой защитой

В целом, шесть из десяти взрослых по-прежнему признаются, что используют простые пароли в сети, несмотря на то, что опасность стать жертвой мошенничества сейчас выше, чем когда-либо.

Еще один опрос показал, что работа по смене паролей воспринимается как более сложная задача, чем распутывание зарядных кабелей (так посчитали 15% опрошенных), высиживание трехчасового офлайн-совещания (9%) или даже стояние на розетке босиком (6%).

