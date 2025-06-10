Любой номер телефона, привязанный к Google, могут украсть: что грозит владельцам

Исследователи кибербезопасности нашли способ раскрыть любой номер телефона, привязанный к учетной записи Google. С его помощью хакеры могут подменять SIM-карты и не только.

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Об этом пишет издание Wired, ссылаясь на информацию от Google и издания 404 Media.

Номер телефона часто является конфиденциальной информацией и не раскрывается. Из-за выявленной уязвимости хакеры могли добыть его даже с относительно небольшими ресурсами, используя метод "грубой силы" (brute force). Под угрозой оказались владельцы практически всех смартфонов под управлением Android, поскольку они привязываются к учетным записям Google.

"Я думаю, что этот эксплойт довольно опасен, поскольку это, по сути, золотая жила для подменщиков SIM-карт", — прокомментировал независимый исследователь безопасности с псевдонимом brutecat, обнаруживший проблему.

Подменщики SIM-карт — это хакеры, которые захватывают доступ к номеру телефона жертвы, чтобы принимать ее звонки и текстовые сообщения, что, в свою очередь, позволяет им взламывать всевозможные учетные записи.

Номера телефонов являются ключевой информацией для SIM-обменников. Хакеры такого рода были связаны с бесчисленными взломами отдельных людей с целью кражи онлайн-имен пользователей или криптовалюты. Но изощренные SIM-обменники также перешли к атакам на крупные компании. Некоторые из них работали напрямую с бандами вымогателей из Восточной Европы.

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Имея доступ к номеру телефона, преступник может обратиться к оператору сотовой связи, выдать себя за жертву и попросить перенаправлять сообщения на другую SIM-карту. После этого хакер может запросить на нее сообщения для сброса пароля или коды многофакторной аутентификации и войти в аккаунты жертвы.

Это может быть биржи, где хранится криптовалюта или электронная почта, которая открывает доступ ко многим другим учетным записям, например, к банковским приложениям.

В середине апреля журналисты предоставили brutecat один из адресов электронной почты Gmail для проверки уязвимости. Примерно через шесть часов он назвал правильный номер телефона, привязанный к аккаунту.

По словам исследователя, применяется именно brute force, когда хакер быстро перебирает разные комбинации цифр или символов, пока не находит нужные. Обычно это делается для подбора чьего-то пароля. Поиск занимает около часа для номера из США и около 8 минут для номера из Великобритании, для других стран может потребоваться меньше минуты.

Главное, что нужно хакерам — это имя пользователя в Google. Сначала злоумышленники передают жертве право собственности на документ из продукта Looker Studio от Google. Они меняют имя документа на множество символов, в результате чего цель не была уведомлена о смене владельца. Используя некий пользовательский код, brutecat затем подбирает номер телефона, пока не найдет нужный, при этом жертва не получает никаких предупреждений.

Представитель Google сообщил 404 Media в своем заявлении, что уязвимость уже устранена. Компания отреагировала на сообщение киберэксперта о проблеме, отправленное через программу вознаграждений.

По словам brutecat, компания заплатила ему 5000 долларов. Изначально Google присвоила уязвимости низкую степень угрозы, но затем повысила ее до средней.

Ранее писали об уязвимости компьютерных процессоров Intel, которая позволила хакерам красть данные. Злоумышленники использовали способность чипов предсказывать предстоящие действия.