Крадуть банківські дані: шахраї масово видають себе за Vodafone, Lifecell та Київстар

В Україні спостерігається нова хвиля фішингових повідомлень від імені популярних мобільних операторів. Таким чином шахраї намагаються вкрасти банківські дані або отримати доступ до SIM-карти.

Зловмисники надсилають фішингові повідомлення, видаючи себе за операторів Vodafone, Lifecell та Kyivstar, в яких обіцяють "компенсацію 2500 грн для всіх абонентів", щоб виманити особисті дані. Про це попереджає BRAMA.

Приклад фішингової розсилки Фото: Проєкт BRAMA

Шахраї пишуть, що гроші можна отримати на картку або мобільний рахунок, після чого пропонують обрати свого мобільного оператора. Далі слідують підроблені посилання нібито на офіційні сайти операторів.

"Це шахрайство! Мобільні оператори не проводять таких компенсацій і не роздають гроші через сайти сторонніх доменів (особливо із дивними назвами типу dominatedentalroi.info). Такі сайти створені, щоб вкрасти ваші банківські дані або доступ до SIM-карти", — наголосили експерти.

Як вберегтись від фішингової атаки:

уважно перевіряти адресу сайту;

не вводити особисті дані на невідомих ресурсах;

не переходити за посиланням з SMS чи месенджерів;

при випадковому переході за посиланням — нічого не вводити і одразу закрити сторінку.

Нагадаємо, хакери зламали банківські акаунти щонайменше 286 українців, щоб відкрити від їхнього імені фінансові рахунки та оформити кредити, використовуючи застосунок "Дія" і систему BankID.

Фокус також повідомляв, що українська блогерка Ксюша Манекен повідомила про втрату 6,2 мільйона гривень через шахрайську схему, що використала фейковий чат-бот Monobank у Telegram.