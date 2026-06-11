Українка вимагала від "Київстару" 50 мільйонів гривень: чим закінчився гучний позов

Шевченківський районний суд Києва відмовив клієнтці "Київстару", яка вимагала 50 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди, повернення старого тарифу та поновлення номера. Жінка стверджувала, що її без згоди перевели на контрактне обслуговування, а згодом відключили номер.

Про це пише видання OBOZ.UA з посиланням на рішенні суду у справі.

Навесні 2025 року абонентка подала позов проти компанії “Київстар”, заявивши, що її анонімний номер перевели з передплати на контрактну форму обслуговування без її відома, а потім заблокували.

Позивачка стверджувала, що через втрату зв’язку та доступу до SMS-повідомлень не змогла отримати фінансову допомогу від Організації Об'єднаних Націй. Матеріальні збитки вона оцінила у 584,6 тис. грн, а моральну шкоду — у 50 млн грн. Також жінка вимагала повернути їй номер і попередній тариф.

У “Київстарі” заявили, що в лютому 2023 року жінка під час розмови з оператором погодилася на перехід на контракт через послугу “Відкладене контрактне підключення”. Для цього на її номер надіслали унікальний пароль, який вона повідомила оператору разом зі своїми анкетними даними.

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За правилами послуги абонентка мала протягом 30 днів прийти до магазину оператора з паспортом для підтвердження особи. Вона цього не зробила, тому обслуговування номера припинили на 31-й день, а на 91-й день номер остаточно анулювали.

Суд дійшов висновку, що для стягнення збитків необхідний прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями оператора та втратою коштів. Суд зазначив, що можливість отримання допомоги від ООН була лише потенційним доходом, а не гарантованим майном, тому вини оператора у неотриманні цих коштів немає.

У результаті суд повністю відмовив клієнтці у задоволенні позову. “Київстар” не виплачуватиме ані 584,6 тис. грн матеріальних збитків, ані 50 млн грн моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше фахівці проєкту BRAMA попередили про нову хвилю фішингових атак в Україні. Шахраї надсилають повідомлення від імені мобільних операторів Vodafone, Lifecell та “Київстар”, обіцяючи нібито компенсацію у 2500 гривень. За допомогою підроблених сайтів зловмисники намагаються викрасти банківські дані користувачів або отримати доступ до їхніх SIM-карт.

У лютому 2026 року “Київстар” оголосив про купівлю 100% акцій сервісу пошуку та бронювання ліків Tabletki.ua. За даними ЗМІ, сума угоди склала 160 мільйонів доларів. Перед цим Антимонопольний комітет України дозволив оператору придбати компанію, яка володіє торговою маркою Tabletki, а сам “Київстар” подавав заявки на купівлю сервісу кілька разів.