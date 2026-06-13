Не смогла получить помощь от ООН: украинка подала иск против "Киевстара" на 50 млн грн — чем все закончилось

Шевченковский районный суд Киева отказал клиентке "Киевстара", которая требовала 50 миллионов гривен компенсации морального вреда, возвращения прежнего тарифа и восстановления номера. Женщина утверждала, что ее без согласия перевели на контрактное обслуживание, а впоследствии отключили номер.

Абонентка подала иск против компании "Киевстар", заявив, что её анонимный номер перевели с предоплаты на контрактную форму обслуживания без её ведома, а затем заблокировали. Об этом пишет издание OBOZ.UA со ссылкой на решение суда по делу.

Истица утверждала, что из-за потери связи и доступа к SMS-сообщениям не смогла получить финансовую помощь от Организации Объединенных Наций. Материальный ущерб она оценила в 584,6 тыс. грн, а моральный ущерб — в 50 млн грн. Также женщина требовала вернуть ей номер и прежний тариф.

Что заявили в "Киевстаре"

В "Киевстаре" заявили, что в феврале 2023 года женщина во время разговора с оператором согласилась перейти на контракт через услугу "Отложенное контрактное подключение". Для этого на ее номер отправили уникальный пароль, который она сообщила оператору вместе со своими анкетными данными.

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Согласно правилам услуги, абонентка должна была в течение 30 дней явиться в магазин оператора с паспортом для подтверждения личности. Она этого не сделала, поэтому обслуживание номера было приостановлено на 31-й день, а на 91-й день номер был окончательно аннулирован.

Судебное решение

Суд пришел к выводу, что для взыскания убытков необходима прямая причинно-следственная связь между действиями оператора и потерей средств. Суд отметил, что возможность получения помощи от ООН была лишь потенциальным доходом, а не гарантированным имуществом, поэтому вины оператора в неполучении этих средств нет.

В результате суд полностью отказал истице в удовлетворении иска. "Киевстар" не будет выплачивать ни 584,6 тыс. грн материального ущерба, ни 50 млн грн морального ущерба.

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Напомним, ранее специалисты проекта BRAMA предупредили о новой волне фишинговых атак в Украине. Мошенники рассылают сообщения от имени мобильных операторов Vodafone, Lifecell и "Киевстар", обещая якобы компенсацию в размере 2500 гривен. С помощью поддельных сайтов злоумышленники пытаются похитить банковские данные пользователей или получить доступ к их SIM-картам.

В феврале 2026 года "Киевстар" объявил о покупке 100% акций сервиса по поиску и бронированию лекарств. По данным СМИ, сумма сделки составила 160 миллионов долларов. Перед этим Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору приобрести компанию, владеющую торговой маркой Tabletki, а сам "Киевстар" подавал заявки на покупку сервиса несколько раз.