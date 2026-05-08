Цены на продукты бьют рекорды в мире: что подорожало больше всего, — ООН

В апреле цены на продукты питания в мире побили новый рекорд и выросли до самого высокого уровня с февраля 2023 года. Толчком к росту стоимости продуктов стала ситуация на Ближнем Востоке.

По сравнению с мартом стоимость продуктов выросла на 1,6%. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

"Это уже третий подряд месячный рост, хотя и более низкими темпами, чем в предыдущем месяце", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что стоимость говядины рекордно выросла на фоне высокого спроса в мире, в частности, со стороны Китая. Поэтому цены в апреле на мясную группу в целом выросли на 1,2% по сравнению с мартом этого года.

Но больше всего поднялись в мире цены на растительные масла, в частности, из-за ситуации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива. В апреле их стоимость поднялась на 5,9%, что является самым высоким уровнем с июля 2022 года.

Отмечается, что подорожали все виды масла, в частности, соевое, подсолнечное, рапсовое и пальмовое. Одним из факторов для роста цен стали дорогие затраты на энергоресурсы, которые увеличили спрос на биотопливо, изготовленное из органических материалов, в том числе и растения, богатые маслом.

Зато цены на сахар упали на 4,7% благодаря значительному предложению в Бразилии, Китае и Таиланде.

Зерновые не существенно подорожали — на 0,8% по сравнению с мартом и на 0,4% по сравнению с 2025 годом. Ведь есть достаточные запасы из предыдущих сезонов.

Но, как прогнозируют эксперты из FAО, сокращение посевов пшеницы в 2026 году, потому что фермеры переходят на культуры, требующие меньше удобрений, учитывая резкий рост цен.

Что происходит с ценами в Украине

По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло.

