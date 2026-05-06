Цена на гречку достигла трехлетнего максимума: сколько стоит килограмм крупы

Стоимость гречневой крупы в Украине достигла максимального показателя за последние три года.

Дороже она была только в 2022 году, когда люди после полномасштабного вторжения ВС РФ в панике сметали продукты с полок магазинов, сообщает "Экономическая правда".

Если в марте 2026-го килограмм крупы стоил в среднем 54 грн, то уже в конце апреля ее цена составила около 75 грн/кг (рост на 40%), а некоторые позиции и вовсе превышали 90 кг. При этом эксперты аграрного рынка уверяют, что дефицита крупы в стране нет.

Что влияет на цену гречки

В первые дни полномасштабного вторжения стоимость гречки перевалила за 90 грн, что было связано, среди прочего, и с прекращением импорта этой крупы из РФ и Белоруси, откуда поступало 60% гречки.

Однако резкий спрос стимулировал украинских фермеров посеять больше этой культуры, что в дальнейшем повысило предложение гречки на рынке и позволило снизить ее цену. В конце концов наличие предложения привело к тому, что в марте 2024 года потребители могли покупать гречку в среднем за 27 грн/кг, что существенно ниже пиковых показателей.

Для фермеров это был сигнал, что гречка больше не приносит ожидаемую прибыль, и уже в 2025-м посевные площади под гречку существенно сократились. Если в 2024 году под гречку отвели 90,3 тыс. га, то в 2025-м — 59,4 тыс. га.

По итогам сезона аграрии намолотили 82,7 тыс. тонн гречки против 131,7 тыс. тонн в 2024-м, то есть на 37% меньше.

Потребление этой крупы в Украине в последние годы составляет 90-110 тыс. тонн в год, поэтому меньший урожай начал давить на цены. Уже в декабре 2025 года средняя розничная стоимость гречки выросла до 44 грн за кг. С начала 2026 года цена крупы продолжила рост и в начале мая составила около 75 грн.

Дороже всего гречка стоила в августе 2022-го

В комментарии изданию руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин констатировала, что сейчас наблюдается постепенное сокращение как запасов предыдущих лет, так и остатков урожая 2025 года. Это и повлияло на цену.

Для более резкого подорожания эксперт не видит оснований, поскольку летом гречку едят меньше. Свою роль играет и снижение покупательной способности украинцев на пятый год войны.

В свою очередь председатель Международной ассоциации гречки Николай Малиенко предупреждает о дефиците.

"Формально гречка еще есть, но товарная гречка сейчас в основном находится у агропроизводителей, которые имеют остатки и не спешат их продавать", — объяснил он.

По его словам, часть производителей не спешит продавать крупу и ждет еще лучшей цены, в надежде на компенсацию потерь предыдущих лет, когда гречка была невыгодной или продавалась с убытком.

Еще один момент, влияющий на общую картину стоимости продуктов в целом и гречки в частности, – топливный кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. В случае дальнейшего роста стоимости топлива осенью могут подорожать не только крупы, но и другие продукты питания. Речь идет о вероятном росте цен на продукты на 10-14%.

После подорожания гречки до 75,05 грн за килограмм украинцы начали покупать крупу впрок, опасаясь дальнейшего роста цен и возможного дефицита.

