После подорожания гречки до 75,05 грн за килограмм украинцы начали покупать крупу впрок, опасаясь дальнейшего роста цен и возможного дефицита. Однако, эксперт советует не паниковать. По ее словам, подорожание гречки связано не с сокращением посевов.

В Украине снова растут цены на гречку. В конце апреля средняя стоимость крупы достигла 75,05 грн за килограмм. Хотя еще в марте, по данным портала "Минфин", она стоила около 53,75 грн за килограмм. Это традиционно провоцирует ажиотаж и покупатели начинают покупать гречку впрок, опасаясь дальнейшего подорожания и возможного дефицита.

Впрочем, эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии Фокусу заверила, что говорить о дефиците гречки в Украине пока не стоит.

"Дефицита гречки в Украине однозначно нет. Внутреннее потребление до большой войны составляло около 90 тыс. тонн, но сейчас значительная часть людей выехала за границу. Поэтому фактическая потребность стала меньше", — пояснила эксперт.

По ее словам, в 2025 году Украина собрала 82,7 тыс. тонн гречки. Формально это меньше довоенной потребности, однако разница не является критической для рынка. К тому же гречка не скоропортящийся продукт и может храниться до трех лет. Поэтому остатки с предыдущих сезонов создают для рынка дополнительный запас прочности.

Руженкова напомнила, что в 2021 году Украина собрала 106 тыс. тонн гречки, в 2022-м — 147,7 тыс. тонн, а в 2023 году, когда из-за проблем с экспортом аграрии переориентировались на внутренний рынок, валовой сбор достиг почти 208 тыс. тонн. Это более чем вдвое превышало внутреннюю потребность страны даже с учетом довоенного уровня потребления. Именно эти объемы, по словам эксперта, помогут избежать реального дефицита даже в периоды, когда новый урожай будет меньше.

В 2023 году в Украине валовое производство гречки составило 207,5 тыс. тонн Фото: Фокус

Почему растут цены на гречку — объяснение эксперта

Одна из причин, по которой цены на гречку пошли вверх, заключается в поведении самих покупателей. Как только в информационном поле появляются сообщения о меньшем урожае или сокращении посевных площадей, некоторые украинцы начинают покупать крупу наперед. Так на рынке возникает ажиотаж, который сам по себе может подталкивать вверх цены на продукт.

Большой спрос спровоцировал рост цен на гречку Фото: Freepik

Оксана Руженкова считает, что нынешнюю ситуацию вряд ли искусственно создали торговые сети, аграрии или логисты. По ее словам, толчком стал информационный шум вокруг урожая.

"Люди, прочитав информацию о меньшем урожае, заходят в магазин, видят еще относительно невысокую цену и покупают гречку впрок, обеспечивая персональную продовольственную безопасность. На фоне такого ажиотажа запасы крупы у ритейлеров быстро сокращаются, поэтому они чаще обращаются к аграриям, чтобы пополнить полки. Аграрии, в свою очередь, видят повышенный спрос и начинают поднимать цену. То есть по факту именно ажиотаж на рынке провоцирует рост цен", — пояснила эксперт.

Она добавила, что вместо гречки население может перейти на кускус и булгур, которые намного дешевле.

"Когда внимание потребителей переключается с одного базового продукта на другие, рацион становится более разнообразным. Поэтому паниковать из-за того, что гречка немного подорожала, и говорить о дефиците или серьезных проблемах в следующем году не стоит. Это не будет критической ситуацией, ведь в Украине достаточно овощей и молочных продуктов.

К тому же сейчас начался сезон выпаса скота, из-за чего молочная продукция должна подешеветь в ближайшее время, как и куриные яйца. Это, в свою очередь, может немного сдержать и цены на мясо. Значительного удешевления, как в прошлом году, ожидать не стоит, но и сильного роста цен также не прогнозируется", — рассказала Оксана Руженкова.

"Не стоит надеяться на дешевую гречку"

Даже если дефицита гречки на рынке не будет, ожидать существенного снижения цен не стоит. По прогнозам, площади под гречку могут сократиться еще примерно на тысячу гектаров по сравнению с прошлым годом. Само по себе это не означает резкого падения урожая, ведь валовой сбор зависит не только от посевных площадей, но и от погоды, орошения и работы фермеров.

"Надеяться, что гречка в следующем году будет дешевой, я бы не стала. Мы видим, насколько подорожали бензин и дизельное топливо, а именно на нем работает вся сельскохозяйственная техника. Если топливный фактор не будет урегулирован, это скажется на продовольственной инфляции", — объяснила эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

В случае дальнейшего роста стоимости топлива осенью могут подорожать не только крупы, но и другие продукты питания. Речь идет о возможном росте цен на продукты на 10-14%.

"То есть, нынешние цены на продукты могут вырасти на 10-14% осенью, если топливный кризис не будет урегулирован", — отметила эксперт.

Что с посевной гречки

В 2025 году площади под посев гречки в Украине уменьшились. По сравнению с 2024-м аграрии отвели под эту культуру на 33% меньше земель (30 тыс. гектаров). На урожай также повлияла погода, ведь было прохладно и достаточно дождливое лето. В результате урожайность крупы в 2025 году составила 13,9 ц/га, тогда как в 2024-м — 14,7 ц/га.

В 2026 году валовое производство гречки может быть примерно на уровне 78 тыс. тонн Фото: Фокус

Из-за сокращения посевных площадей на 33% и снижения урожайности на 5,4% общий валовой сбор гречки в 2025 году оказался почти на 38% меньше

"В 2026 году валовой сбор гречки будет меньше. Но все будет зависеть от урожайности. Если площади составят около 56,8 тыс. гектаров, а урожайность будет на уровне 13,7 ц/га, можно ожидать валовое производство примерно на уровне 78 тыс. тонн гречки", — спрогнозировала Руженкова.

Внутренняя потребность Украины в гречке оценивается примерно в 90 тыс. тонн. Если прогнозный урожай составит около 78 тыс. тонн, рынку может не хватать ориентировочно 12 тыс. тонн. Такой разрыв не является критическим при наличии переходящих запасов на складах, однако он может создать дополнительное давление на цены на гречку в магазинах

Несмотря на это, эксперт не советует драматизировать ситуацию. Даже если гречка будет дорогой, потребительская корзина украинцев может частично компенсировать это другими продуктами. В частности, на рынке достаточно овощей.

"Благодаря относительно недорогим овощам украинцы достаточно спокойно прошли зимний период 2025-2026 годов. Борщевой набор стоил значительно дешевле, чем в предыдущие годы войны, когда страна потеряла часть промышленного овощеводства, сосредоточенного преимущественно в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. После этого производство начало смещаться в центральные и западные регионы Украины. Именно там аграрии нарастили выращивание овощей и фактически компенсировали часть утраченных объемов, что помогло перекрыть дефицит", — отметила Оксана Руженкова.

Украина потеряла более миллиона гектаров посевных площадей

Из-за российской агрессии, оккупации части территорий и минирования Украина потеряла более миллиона гектаров земель, которые могли бы использовать во время посевной кампании. Однако, по словам Оксаны Руженковой, ключевая проблема заключается не только в количестве утраченных площадей, но и в специализации аграриев, которые работали на этих территориях.

Из-за российской агрессии Украина потеряла более миллиона гектаров земель, которые могли бы использовать во время посевной кампании Фото: Мария Бабенко

"Проблема не столько в самих потерянных площадях, сколько в специализации аграриев на тех территориях, которые были и остаются оккупированными. Например, Запорожская область возле Энергодара была своеобразным поясом раннего тепличного овощеводства. Там выращивали перец, редис, ранние помидоры, огурцы, кабачки и баклажаны", — объяснила она.

Отдельное значение имела и Каховка, а также часть Николаевской и Херсонской областей. Именно там выращивали грунтовые овощи, лук, томаты, клубнику, виноград, персики, абрикосы и другую продукцию. Часть этих овощей шла не только на полки магазинов, но и на переработку в консервацию, кетчупы и томатную пасту.

В Каховке выращивали одни из самых дешевых помидоров, ведь их собирали комбайнами. Благодаря этому производители не тратились на ручной труд, что снижало себестоимость продукции

"Украина была известна в мире томатной пастой и входила в тройку крупнейших производителей. Логично, что мы потеряли эту позицию, когда пострадали ключевые производственные мощности на юге. Поэтому речь идет не просто о гектарах, а о специализации и даже позиции на мировом рынке", — отметила эксперт Всемирного банка, добавив, что этот фактор важен и для рынка круп.

Почему аграрии не очень любят гречку

Для аграриев гречка не самая привлекательная культура. Она дает более низкую урожайность, чем пшеница или другие экспортные культуры. С той же площади фермер может получить меньший объем продукции, а продать ее значительно дороже не может. Поэтому отдается предпочтение экспортным культурам.

"Украина может войти в следующий сезон с большими переходящими остатками масличных и зерновых культур. Поэтому нужно думать, что делать с нереализованным урожаем, ведь место на элеваторах нужно будет освобождать под новую продукцию.

Для Украины, которая во многом остается сырьевой страной, экспорт и поставки продукции на внешние рынки чрезвычайно важны. В то же время экспорт гречки в следующем сезоне вряд ли будет большим: она просто не сможет конкурировать непосредственно на границе с другими зерновыми и масличными культурами, которые аграрии будут пытаться быстро реализовать", — добавила Оксана Руженкова.

