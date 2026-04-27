За последние два месяца поголовье коров на промышленных фермах в Украине сократилось на 2,1 тыс. и этот процесс продолжается. При таких темпах уже в третьем квартале 2026-го мы можем столкнуться с дефицитом сырого молока для переработки. Эксперт отрасли рассказала Фокусу, к чему это приведет.

Молочные продукты в Украине могут подорожать на 15-25%, в зависимости от вида продукции. Несмотря на то, что ситуация в молочной отрасли Украины пока не является критической, рынок уже входит в зону серьезных рисков. Производители сталкиваются с падением закупочных цен, ростом затрат и усилением конкуренции с импортом. Об этом рассказала Фокусу заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

По ее словам, сейчас отрасль еще держится, но темпы развития заметно замедляются.

"На сегодняшний день ситуация еще не катастрофическая. За март 2026 года произведено +3% сырого молока по сравнению с 2025 года, но темпы роста сокращаются. Во втором полугодии 2025 года прирост производства молока к предыдущему году составил почти +10%", — отмечает эксперт.

Відео дня

С осени 2026-го молочные продукты могут подорожать на 15-25%

Производители оказались под серьезным давлением расходов. В частности, ожидается значительное подорожание кормов из-за дорогой посевной.

"Молочные фермеры стоят на распутье: затраты на посевную растут, следовательно стоимость кормов урожая 2026-го будет на 20-30% выше предыдущего периода. Затраты на содержание коров растут. А еще до 2028 года нужно провести реконструкцию ферм, чтобы соответствовать требованиям нового евроинтеграционного законодательства "О ветеринарной медицине и благополучии животных". При этом закупочная цена снижается 6 месяцев подряд. Поэтому, последние четыре месяца производство сырого молока является убыточным", — объясняет Жупинас.

Из-за этого часть фермеров уже задумывается над выходом из бизнеса. По прогнозам ассоциации, до конца года производство сырого молока может сократиться на 15-20%.

"Уже есть те, кто готов выходить из этого бизнеса и сосредоточиться на других направлениях. Поэтому до конца года мы прогнозируем падение производства сырого молока", — отмечает эксперт молочной отрасли.

Поголовье сокращается и это только начало

После незначительного роста в 2025 году ситуация с поголовьем коров снова ухудшается.

"В 2025 году поголовье коров на молочно-товарных фермах выросло на 4,5 тысячи (+1%). Это был первый год независимости, когда промышленные фермы нарастили поголовье. Но под давлением мирового молочного кризиса цены пошли вниз и все успехи были нивелированы", — говорит эксперт.

По ее словам, только за последние два месяца поголовье сократилось на 2,1 тысячи голов.

"Пока это не повлияло на рынок, но при таких темпах уже в третьем квартале мы можем иметь дефицит сырого молока для переработки", — предупреждает Жупинас.

Летом ожидать резкого повышения цены на молочные продукты не стоит

Почему молоко дорогое, если сырье дешевеет

По состоянию на весну 2026 года средняя закупочная цена сырого молока составляет 16,60 грн за литр (с НДС, базовые показатели качества). Однако это не означает низкие цены в магазинах. И причин этому несколько.

Дорогие энергоносители и наценки

"На готовую продукцию влияют высокие торговые наценки — иногда более 30%, а также дорогие энергоносители. Для промышленности электроэнергия стоит около 15 грн за кВт против 4,68 грн для населения, газ — 23 грн против 7,96 грн", — объясняет эксперт.

Дополнительным фактором являются устаревшие производственные мощности, которые потребляют больше энергии.

Несмотря на это, в ближайшее время резкого роста цен на молочную продукцию в Украине не ожидается. Ведь стоит ожидать сезонного спада спроса, отмечает эксперт рынка.

"Лето — это период низких продаж молочки, поэтому это будет сдерживать цены. Но осенью молочные продукты могут подорожать на 15-25% в зависимости от вида", — прогнозирует Жупинас.

Дефицит молока возможен, но полки не опустеют

Эксперт подтверждает, что дефицит сырого молока в Украине вполне вероятен. Однако это не означает недостаток продукции в магазинах.

"До 30% сырого молока сейчас идет на экспорт в виде продукции. В случае падения производства сократится экспорт, и для внутреннего рынка продукции будет достаточно", — объясняет она.

На цены на готовую продукцию влияет несколько факторов. Прежде всего, высокие торговые наценки

Откуда импорт молочных продуктов и как он вытесняет украинских производителей

Одной из ключевых проблем отрасли остается резкий рост импорта молочных продуктов.

"Около 50% полок с сырами в украинских магазинах занимает импорт. А импорт сливочного масла за первый квартал 2026 года вырос в три раза", — отмечает Жупинас.

Основными поставщиками являются страны ЕС:

сыры: Польша (53%) и Германия (42%);

сливочное масло: Литва (52%), Италия (15%), Польша (13%), Франция (12%).

По словам эксперта, европейская продукция дешевле из-за государственной поддержки.

"Производство молока и экспорт молочных продуктов в странах ЕС субсидируется. Именно это и привело к падению закупочных цен в Украине и убыточности производства", — объясняет она.

Опрос Чего вы боитесь больше: роста цен или потери дохода? Опрос открыт до Роста цен Потери дохода И того, и другого одинаково Трудно ответить Голосувати

Более того, европейские заводы имеют современные мощности с более низкой себестоимостью переработки.

Поэтому, если тенденции сохранятся, Украина может столкнуться не только с сокращением производства молока, но и с закрытием части перерабатывающих предприятий.

