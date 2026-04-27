Война в Иране и подорожание электричества: как это ударит по ценам на продукты в Украине

Проблемы с топливом и грядущий пересмотр тарифов на электроэнергию для бизнеса приведут к росту цен на продукты в Украине уже в середине этого года.

Украинские аграрии запаслись топливом для проведения посевной кампании еще до событий на Ближнем Востоке, потому цены на продукты сейчас не демонстрируют резкого роста. А вот когда начнется закупка горючего по актуальным ценам, то подорожание на 8-10% практически гарантировано, учитывая рост себестоимости выращивания и транспортировки продукции, пишет "Телеграф" со ссылкой на главу аграрного комитета Верховной Рады Александра Гайду.

Поскольку 7 преля 2026 года Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики (НКРЭКУ) дала "зеленый свет" повышению предельной цены на электроэнергию для бизнеса с 15 000 до 17 000 грн/МВт·час, это тоже будет заложено в конечную стоимость продуктов, учитывая, что в аграрном секторе перерабатывающие предприятия, холодильные склады, зерновые элеваторы и тепличные комплексы— энергоемкие.

Відео дня

Что подорожает больше всего

По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олега Хоменко, не все категории продуктов пострадают равномерно.

Он отмечает, что больше всего от стоимости горючего и электроэнергии зависят импортные овощи и фрукты, которые имеют наиболее длительный логистический путь. Чем длиннее путь продукта от поля к полке — тем сильнее сказывается подорожание горючего по его стоимости.

Также подорожает молоко и молочные продукты, поскольку молоко собирают на расстоянии до 100+ км от молокоперерабатывающих предприятий.

Подорожание продуктов – рост стоимости каких позиций не будет существенным

Овощи борщового набора – остатки прошлогоднего урожая еще предстоит распродать до нового сезона.

Огурцы и помидоры — увеличение предложения украинских производителей давит цену вниз.

Яйца. После Пасхи спрос на них упал, а предложение на рынке выросло, особенно от домохозяйств.

Хоменко подчеркивает, что удержание цен на эти продукты – сезонный фактор, а не государственное регулирование.

Затраты АПК и цены на продукцию

Хоменко констатирует, что общий рост себестоимости агропромышленного комплекса оценивается в не менее 20%.

Кроме стоимости горючего и электроэнергии, по его словам, на себестоимость продуктов повлияет и цена на газ, который используется в производстве азотных удобрений, особенно аммиака.

"Прыжок цен на газ уже привел к росту цен на азотные удобрения на 35-40%. Это, в свою очередь, может привести к росту производственной себестоимости на 1 га или снижению урожайности — в случае сокращения норм внесения", — объяснил он.

Однако рост на 20% затрат в АПК не означает автоматического подорожания всего в магазинах на столько же. Тут уже включаются законы рынка.

"Снижение покупательной способности украинцев является одним из факторов, которые оказывают давление на цену и не дают ей возможность вырасти одновременно с ростом производственных затрат", — подчеркнул собеседник ресурса.

Издание Financial Times писало, что всему миру грозит "глобальный продовольственный шок". Аналитики предупреждают: перебои в поставках через Ормузский пролив чреваты не только ростом цен на топливо, но и голодом.

Через этот узкий водный путь Персидского залива проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа и около трети морской торговли удобрениями, что делает его важнейшей артерией как для производства продуктов питания, так и для энергетических рынков.

Кроме того, заторы, которые образовались в заливе, привели к простаиванию судов с зерном и другой продукцией.

По словам, международных экспертов, больше всего из-за войны на Ближнем Востоке, вызвавшей продовольственный кризис, пострадают страны с низким уровнем дохода населения и высокой зависимостью от импорта. Особенно подорожание ударит по социально незащищенным слоям населения.

