Блогеры сравнили цены на продукты в США и Украине: "Мы не ожидали" (фото)
Блогеры Лена и Ирина сравнили цены на продукты в США и Украине и были сильно удивлены результатами. Оказалось, что все не так однозначно.
Девушки сходили в американский и украинский супермаркеты и показали, что сколько сейчас стоит. Результатами эксперимента они поделились в Instagram (i___helen и irinakustorovskaya).
Цены в Украине и США
"Сколько стоят обычные продукты в США и Украине? Мы с моей подругой пошли на закупку. Она в Техасе, а я — на Киевщине. Скажу честно, такого результата мы не ожидали. Мы выбрали примерно похожие по концепции магазины и самые популярные товары", — сказала украинка.
Все цены для удобства уже перевели в гривны, а американские фунты — в килограммы:
- макароны-бантики — 81 грн в США, 54 грн — в Украине;
- батон — 64 грн в США, 22 — в Украине;
- масло — 107 грн в США, 113 — в Украине;
- яйца — 12 штук в США — 73 грн, 110 — в Украине;
- бананы — 48 грн в США, 90 — в Украине;
- куриная голень — 96 грн в США, 100 грн в Украине;
- целая курица — 127 грн в США, 340 грн в Украине;
- куриный фарш — 365 грн в США, 170 — в Украине.
"А теперь овощи. И здесь Украина выигрывает без всяких шансов. Морковь у нас в 10 раз дешевле (110 грн в США, 17 грн в Украине), а картофель — почти в 3 (87 грн и 24 грн)", — говорит автор видео.
"Скажу честно, в какой-то момент я уже перестала понимать, где реально дороже жить. Потому что в конце мы еще заехали заправить машину. И в Украине литр 95-го мне обошелся в 77 грн. А в США целый галлон стоит 200, то есть за литр — 53 грн", — резюмировала блогерша.
Реакция сети
В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанных цен:
- "Есть нюанс. В США минимум за час 7$, а преобладающая ставка за час от 15$. В таком случае все существенно меняется. Хотя жилье и коммуналка + все страховки тоже надо учитывать".
- "Существенно заметна разница только в аренде недвижимости и зарплатах".
- "В Украине — качество значительно лучше, если покупать от производителей".
- "Только какие зарплаты в США и какие у нас".
