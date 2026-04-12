Блогерки порівняли ціни на продукти в США та Україні: "Ми не очікували" (фото)

Блогерки Лена та Ірина порівняли ціни на продукти в США та Україні і були сильно здивовані результатами. Виявилося, що все не так однозначно.

Дівчата сходили в американський та український супермаркети та показали, що скільки зараз коштує. Результатами експерименту вони поділилися в Instagram (i___helen та irinakustorovskaya).

Ціни в Україні та США

"Скільки коштують звичайні продукти в США та Україні? Ми з моєю подругою пішли на закупку. Вона в Техасі, а я — на Київщині. Скажу чесно, такого результату ми не очікували. Ми обрали приблизно схожі за концепцією магазини і найпопулярніші товари", — сказала українка.

Усі ціни для зручності вже перевели в гривні, а американські фунти — в кілограми:

макарони-бантики — 81 грн в США, 54 грн — в Україні;

батон — 64 грн в США, 22 — в Україні;

масло — 107 грн в США, 113 — в Україні;

яйця — 12 штук в США — 73 грн, 110 — в Україні;

банани — 48 грн в США, 90 — в Україні;

куряча гомілка — 96 грн в США, 100 грн в Україні;

ціла курка — 127 грн в США, 340 грн в Україні;

курячий фарш — 365 грн в США, 170 — в Україні.

"А тепер овочі. І тут Україна виграє без всяких шансів. Морква у нас в 10 разів дешевша (110 грн в США, 17 грн в Україні), а картопля — майже в 3 (87 грн і 24 грн)", — каже авторка відео.

"Скажу чесно, в якийсь момент я вже перстала розуміти, де реально дорожче жити. Бо в кінці ми ще заїхали заправити машину. І в Україні літр 95-го мені став в 77 грн. А в США цілий галон коштує 200, тобто за літр — 53 грн", — резюмувала блогерка.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутих цін:

"Є нюанс. В США мінімум за годину 7$, а переважна ставка за годину від 15$. В такому випадку все суттєво змінюється. Хоча житло та комуналка + всі страховки теж треба враховувати".

"Суттєво помітна різниця лише в оренді нерухомості і зарплатах".

"В Україні — якість значно краще, якщо купувати від виробників".

"Тільки які зарплати в США і які в нас".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка порівняла ціни на деякі продукти та таксі в Єгипті та Україні.

Українка повернулася додому з Норвегії. За три місяці вона помітила кілька суттєвих відмінностей.

Крім того, дівчина на імʼя Аріна повернулася в Україну з-за кордону вперше за пів року. Вона сильно здивувалася, коли зайшла до супермаркету в Україні.