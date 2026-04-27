Війна в Ірані та подорожчання електрики: як це вдарить по цінах на продукти в Україні

Проблеми з паливом і прийдешній перегляд тарифів на електроенергію для бізнесу призведуть до зростання цін на продукти в Україні вже в середині цього року.

Українські аграрії запаслися паливом для проведення посівної кампанії ще до подій на Близькому Сході, тому ціни на продукти зараз не демонструють різкого зростання. А ось коли почнеться закупівля пального за актуальними цінами, то подорожчання на 8-10% практично гарантоване, з огляду на зростання собівартості вирощування і транспортування продукції, пише "Телеграф" з посиланням на голову аграрного комітету Верховної Ради Олександра Гайду.

Оскільки 7 липня 2026 року Національна комісія регулювання у сферах енергетики (НКРЕКП) дала "зелене світло" підвищенню граничної ціни на електроенергію для бізнесу з 15 000 до 17 000 грн/МВт-год, це теж буде закладено в кінцеву вартість продуктів з огляду на те, що в аграрному секторі переробні підприємства, холодильні склади, зернові елеватори й тепличні комплекси — енергоємні.

Що подорожчає найбільше

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олега Хоменка, не всі категорії продуктів постраждають рівномірно.

Він зазначає, що найбільше від вартості пального та електроенергії залежать імпортні овочі та фрукти, які мають найбільш тривалий логістичний шлях. Чим довший шлях продукту від поля до полиці — тим сильніше позначається подорожчання пального на його вартості.

Також подорожчають молоко і молочні продукти, оскільки молоко збирають на відстані до 100+ км від молокопереробних підприємств.

Подорожчання продуктів — зростання вартості яких позицій не буде суттєвим

Овочі борщового набору — залишки торішнього врожаю ще належить розпродати до нового сезону.

Огірки і помідори — збільшення пропозиції українських виробників тисне ціну вниз.

Яйця. Після Великодня попит на них упав, а пропозиція на ринку зросла, особливо від домогосподарств.

Хоменко підкреслює, що утримання цін на ці продукти — сезонний фактор, а не державне регулювання.

Витрати АПК і ціни на продукцію

Хоменко констатує, що загальне зростання собівартості агропромислового комплексу оцінюють у щонайменше 20%.

Крім вартості пального та електроенергії, за його словами, на собівартість продуктів вплине і ціна на газ, який використовується у виробництві азотних добрив, особливо аміаку.

"Стрибок цін на газ уже призвів до зростання цін на азотні добрива на 35-40%. Це, своєю чергою, може призвести до зростання виробничої собівартості на 1 га або зниження врожайності — у разі скорочення норм внесення", — пояснив він.

Однак зростання на 20% витрат в АПК не означає автоматичного подорожчання всього в магазинах на стільки ж. Тут уже вмикаються закони ринку.

"Зниження купівельної спроможності українців є одним із чинників, які чинять тиск на ціну і не дають їй змогу зрости одночасно зі зростанням виробничих витрат", — підкреслив співрозмовник ресурсу.

Видання Financial Times писало, що всьому світу загрожує "глобальний продовольчий шок". Аналітики попереджають: перебої в постачанні через Ормузьку протоку загрожують не тільки зростанням цін на паливо, а й голодом.

Через цей вузький водний шлях Перської затоки проходить приблизно п'ята частина світового експорту нафти і скрапленого природного газу і близько третини морської торгівлі добривами, що робить його найважливішою артерією як для виробництва продуктів харчування, так і для енергетичних ринків.

Крім того, затори, які утворилися в затоці, призвели до простоювання суден із зерном та іншою продукцією.

За словами міжнародних експертів, найбільше через війну на Близькому Сході, що спричинила продовольчу кризу, постраждають країни з низьким рівнем доходу населення і високою залежністю від імпорту. Особливо подорожчання вдарить по соціально незахищених верствах населення.

Нагадаємо, які продукти подорожчали найбільше через війну в Ірані.

Також повідомлялося, що блогери порівняли ціни на продукти у США та Україні.