Цены на продукты пойдут вверх: в МВФ предупредили об усилении продовольственного кризиса

Несмотря на то, что недавно президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном и вероятном завершении войны, цены на продовольствие в мире будут расти.

Больше всего от энергетического кризиса в мире, который прямо влияет на цены в мире, пострадают страны, где люди имеют низкий уровень доходов. Об этом сообщается в совместном заявлении руководителей Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы по итогам их встречи.

"Война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и лишает людей средств к существованию в регионе и за его пределами. Она уже вызвала один из крупнейших кризисов на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и проблем с продовольственной безопасностью", — написали в заявлении.

По словам, международных экспертов, больше всего из-за войны на Ближнем Востоке, вызвавшей продовольственный кризис, пострадают страны с низким уровнем дохода населения и высокой зависимостью от импорта. Особенно подорожание ударит по социально незащищенным слоям населения.

"Резкий рост цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продукты питания вызывают особое беспокойство там, где фискальное пространство ограничено, а долговая нагрузка уже высокая, что уменьшает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства", — предупреждают в МВФ.

Напомним, что после новостей о перемирии на Ближнем Востоке нефть подешевела. Поэтому некоторые сети АЗС уже начали снижать цены на дизель.

В Украине сохраняется нестабильная ситуация на рынке топлива, ведь цены на бензин и дизель реагируют на события связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. После заключения договоренностей о прекращении огня котировки нефти пошли вниз, однако украинские АЗС пока реагируют на это неравномерно.

Также Юлия Свириденко рассказала, когда цены на нефть пойдут на спад в Украине. После заявлений президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном цена на нефть марки Brent опустилась до $95 за баррель. Снижение котировок, которое фиксируется на основных биржах, должно непосредственно повлиять на цены на топливо и в Украине, считает премьер-министр Юлия Свириденко.