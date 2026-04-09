Ціни на продукти підуть вгору: в МВФ попередили про посилення продовольчої кризи

Попри те, що нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я з Іраном та ймовірне завершення війни, ціни на продовольство у світі будуть зростати.

Найбільше від енергетичної кризи у світі, що прямо впливає на ціни у світі, постраждають країни, де люди мають низький рівень доходів. Про це повідомляється в спільній заяві керівників Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку та Всесвітньої продовольчої програми за підсумками їхньої зустрічі.

"Війна на Близькому Сході перевертає життя та позбавляє людей засобів до існування в регіоні та поза його межами. Вона вже спричинила одну з найбільших криз на світових енергетичних ринках у сучасній історії. Різке зростання цін на нафту, газ та добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та проблем з продовольчою безпекою", — написали в заяві.

За словами, міжнародних експертів, найбільше через війну на Близькому Сході, що викликала продовольчу кризу, постраждають країни з низьким рівнем доходу населення та високою залежністю від імпорту. Особливо здорожчання вдарить по соціально незахищених верствах населення.

"Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства", – попереджають у МВФ.

Нагадаємо, що після новин про перемир’я на Близькому Сході нафта подешевшала. Тому деякі мережі АЗС вже почали знижувати ціни на дизель.

В Україні зберігається нестабільна ситуація на ринку пального, адже ціни на бензин і дизель реагують на події пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Після укладення домовленостей про припинення вогню котирування нафти пішли вниз, однак українські АЗС поки що реагують на це нерівномірно.

Також Юлія Свириденко розповіла, коли ціни напальне підуть на спад в Україні. Після заяв президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир'я з Іраном ціна на нафту марки Brent опустилася до $95 за барель. Зниження котирувань, яке фіксується на основних біржах, має безпосередньо вплинути на ціни на пальне і в Україні, вважає прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.