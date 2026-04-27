За останні два місяці поголів’я корів на промислових фермах в Україні скоротилося на 2,1 тис., і цей процес триває. За таких темпів вже в третьому кварталі 2026-го ми можемо зіткнутися із дефіцитом сирого молока для переробки. Експертка галузі розповіла Фокусу, до чого це призведе.

Молочні продукти в Україні можуть здорожчати на 15-25%, в залежності від виду продукції. Попри те, що ситуація в молочній галузі України поки не є критичною, ринок уже входить у зону серйозних ризиків. Виробники стикаються з падінням закупівельних цін, зростанням витрат і посиленням конкуренції з імпортом. Про це розповіла Фокусу заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас.

За її словами, наразі галузь ще тримається, але темпи розвитку помітно сповільнюються.

"На сьогоднішній день ситуація ще не катастрофічна. За березень 2026 року вироблено +3% сирого молока в порівнянні з 2025 року, але темпи росту скорочуються. В другому півріччі 2025 року приріст виробництва молока до попереднього року становив майже +10%", — зазначає експертка.

Від осені 2026-го молочні продукти можуть подорожчати на 15-25% Фото: Freepik

Виробники опинилися під серйозним тиском витрат. Зокрема, очікується значне подорожчання кормів через дорогу посівну.

"Молочні фермери стоять на роздоріжжі: затрати на посівну ростуть, отже вартість кормів урожаю 2026-го буде на 20-30% вищою за попередній період. Затрати на утримання корів зростають. А ще до 2028 року потрібно провести реконструкцію ферм, щоби відповідати вимогам нового евроінтеграційного законодавства "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин". При цьому закупівельна ціна знижується 6 місяців поспіль. Тож, останні чотири місяці виробництво сирого молока є збитковим", — пояснює Жупінас.

Ми очікуємо дефіцит сирого молока в Україні, але це не означає, що буде дефіцит молочних продуктів. Зараз до 30% сирого молока в Україні переробляється на продукти, які йдуть на експорт (до війни цей показник був в межах 10-15%). Тому в разі зменшення виробництва сирого молока, експортний потенціал скоротиться і продукції для внутрішнього ринку буде достатньо

Через це частина фермерів уже замислюється над виходом із бізнесу. За прогнозами асоціації, до кінця року виробництво сирого молока може скоротитися на 15-20%.

"Вже є ті, хто готовий виходити з цього бізнесу і зосередитися на інших напрямках. Тому до кінця року ми прогнозуємо падіння виробництва сирого молока", — зазначає експертка молочної галузі.

Поголів’я скорочується і це лише початок

Після незначного зростання 2025 року ситуація з поголів’ям корів знову погіршується.

"У 2025 році поголів’я корів на молочно-товарних фермах виросло на 4,5 тисячі (+1%). Це був перший рік незалежності, коли промислові ферми наростили поголів’я. Але під тиском світової молочної кризи ціни пішли вниз і всі успіхи були нівельовані", — каже експертка.

За її словами, лише за останні два місяці поголів’я скоротилося на 2,1 тисячі голів.

"Поки що це не вплинуло на ринок, але при таких темпах вже у третьому кварталі ми можемо мати дефіцит сирого молока для переробки", — попереджає Жупінас.

Влітку очікувати різкого підвищення ціни на молочні продукти не варто Фото: unsplash.com

Чому молоко дороге, якщо сировина дешевшає

Станом на весну 2026 року середня закупівельна ціна сирого молока становить 16,60 грн за літр (з ПДВ, базові показники якості). Проте це не означає низькі ціни в магазинах. І причин цьому декілька.

Дорогі енергоносії та націнки

"На готову продукцію впливають високі торговельні націнки — інколи понад 30%, а також дорогі енергоносії. Для промисловості електроенергія коштує близько 15 грн за кВт проти 4,68 грн для населення, газ — 23 грн проти 7,96 грн", — пояснює експертка.

Додатковим фактором є застарілі виробничі потужності, які споживають більше енергії.

Попри це, найближчим часом різкого зростання цін на молочну продукцію в Україні не очікується. Адже слуд очкувати сезонного спаду попиту, зазначає експертка ринку.

"Літо — це період низьких продажів молочки, тому це стримуватиме ціни. Але восени молочні продукти можуть подорожчати на 15–25% залежно від виду", — прогнозує Жупінас.

Дефіцит молока можливий, але полиці не спорожніють

Експертка підтверджує, що дефіцит сирого молока в Україні цілком імовірний. Однак це не означає нестачу продукції в магазинах.

"До 30% сирого молока зараз іде на експорт у вигляді продукції. У разі падіння виробництва скоротиться експорт, і для внутрішнього ринку продукції буде достатньо", — пояснює вона.

На ціни на готову продукцію впливає декілька чинників. Передусім, високі торгівельні націнки Фото: Суспільне

Звідки імпорт молочних продуктів і як він витісняє українських виробників

Однією з ключових проблем галузі залишається різке зростання імпорту молочних продуктів.

"Близько 50% полиць із сирами в українських магазинах займає імпорт. А імпорт вершкового масла за перший квартал 2026 року зріс утричі", — зазначає Жупінас.

Якщо говорити про імпорт, то його неконтрольоване зростання (50% полички в українських магазинах займають імпортні сири, а імпорт вершкового масла за перший квартал 2026 року в 3 рази перевищив його імпорт за цей же період попереднього року), а також низька ціна (виробництво молока і експорт молочних продуктів субсидується в країнах ЄС) і привели до зниження закупівельних цін на сире молоко і збитковість його виробництва.

Основними постачальниками є країни ЄС:

сири: Польща (53%) та Німеччина (42%);

вершкове масло: Литва (52%), Італія (15%), Польща (13%), Франція (12%).

За словами експертки, європейська продукція дешевша через державну підтримку.

"Виробництво молока і експорт молочних продуктів у країнах ЄС субсидується. Саме це і призвело до падіння закупівельних цін в Україні та збитковості виробництва", — пояснює вона.

Ба більше, європейські заводи мають сучасні потужності з нижчою собівартістю переробки.

Тож, якщо тенденції збережуться, Україна може зіткнутися не лише зі скороченням виробництва молока, а й із закриттям частини переробних підприємств.

