Украина может потерять более 50% урожая косточковых культур в результате резкого похолодания, снега и града. Речь идет о персиках, вишнях и абрикосах. По словам эксперта, низких цен на фрукты в 2026 году ждать не стоит.

После нескольких теплых недель Украину снова накрыло резкое похолодание. В части регионов температура опускалась ниже нуля именно тогда, когда фруктовые деревья уже начали цвести. Больше всего под удар попали косточковые фрукты: абрикосы, персики, вишни, черешни и сливы. Это уже не просто проблема фермеров, если урожай будет меньше, украинцы сразу увидят повышение цен на фрукты.

Похолодание в Украине — как непогода скажется на урожае косточковых

После периода тепла погода в Украине резко ухудшилась. Во многих областях зафиксировали не только похолодание, но и град, пылевые бури и снег. Кое-где непогода была настолько сильной, что порывы ветра срывали крыши с домов. Для косточковых культур такой период особенно опасен.

Эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии Фокусу отметила, что риски для садоводства сейчас очень серьезные.

"Укргидрометцентр уже предупреждал, что по косточковым культурам — это вишни, персики, абрикосы — у нас может быть потеря урожая более 50%", — напомнила она.

По словам эксперта, холодная волна может задеть не только ранние косточковые, но и другие плодовые деревья.

"Эти холода, которые сейчас продолжаются, уже затрагивают, в частности, яблоки и груши. В соцсетях уже есть видео из хозяйств, где видны последствия похолодания", — рассказала Руженкова.

Почему могут пострадать даже те деревья, которые не замерзли

Проблема не только в том, что цвет может побить морозом. Даже если цветок уцелеет, урожай все равно может быть слабым. Как объяснила Оксана Руженкова, причина заключается в пчелах.

При плохой погоде пчелы не летают активно, из-за чего опыление не происходит, и это сказывается на урожае

"Вопрос не только в цветках. При такой прохладной погоде пчелы активно не летают, соответственно, опыление не проводится. Поэтому урожай однозначно будет меньше, даже если часть цвета выстоит", — отметила эксперт Всемирного банка.

Украинские садоводы пытаются спасать будущий урожай различными способами. Один из них — опрыскивание деревьев водой во время заморозков. Оксана Руженкова объяснила, что тонкая ледяная корка может частично защитить цветок от еще более низкой температуры.

"Фермерское хозяйство "Коник", например, для спасения цвета опрыскивали цветущие деревья водой, чтобы образовалась ледяная корка. Она может хоть немного защитить сам цветок", — привела пример эксперт.

Что будет с ценами на фрукты

Если урожай сократится на 40-50% или больше, предложение на рынке станет меньше. А когда товара меньше, цена почти всегда идет вверх.

"Мы в любом случае не увидим низких цен на фрукты", — отметила Оксана Руженкова.

Она объяснила, что цены на фрукты будут формироваться не только под влиянием морозов. Еще в прошлом году садоводы говорили об остром дефиците рабочей силы, из-за которого часть урожая просто не удалось собрать. По словам эксперта, в некоторых хозяйствах, в садах, на деревьях оставалось до 60% плодов.

