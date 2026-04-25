Популярный продукт может исчезнуть с полок: кризис цитрусовой индустрии уже начался, — СМИ

В штате Флорида производство апельсинов резко сократилось до самых низких показателей за десятилетия, что существенно повлияло на всю цитрусовую индустрию мира. Причинами стали болезни растений, ураганы и климатические изменения, которые постепенно уничтожают апельсиновые плантации.

Специалисты отмечают, что ситуация формировалась годами, а ключевую роль в падении урожайности сыграла болезнь citrus greening вместе с серией природных катастроф, сообщили AOL. Производство апельсинов во Флориде переживает длительный спад, который стал одним из самых глубоких за всю историю отрасли.

За последние десятилетия объемы урожая сократились настолько, что штат потерял позиции одного из ведущих производителей цитрусовых в США. Болезнь citrus greening поражает деревья, делает плоды деформированными и горькими, а со временем приводит к гибели растений. Болезнь распространяется через насекомое-переносчика и остается ключевой проблемой для фермеров уже более двух десятилетий.

Відео дня

Дополнительным ударом по индустрии стали погодные катастрофы. Ураганы регулярно повреждают плантации, а периоды холода и заморозков вызывают значительные потери урожая. Один из недавних холодных периодов, по оценкам, нанес ущерб почти на 700 миллионов долларов.

Помимо природных факторов, на ситуацию влияют и изменения в потреблении. Спрос на апельсиновый сок уменьшается, что также сказывается на экономике производства. Потребители все чаще отказываются от него из-за содержания сахара и изменения пищевых привычек.

Существенно сокращается и площадь цитрусовых плантаций. Часть фермеров вынуждена отказываться от выращивания апельсинов и переходить на другие культуры или продавать землю под застройку. Еще одним вызовом является потеря опыта в отрасли. Из-за сокращения производства и ухода фермеров с рынка исчезают знания и традиции, накопленные поколениями. Это затрудняет возможное восстановление индустрии в будущем.

Несмотря на сложную ситуацию, ведутся работы над созданием устойчивых к болезням сортов деревьев и новых методов выращивания. Однако даже при оптимистических сценариях восстановление отрасли потребует значительного времени.

Заболевание уже зафиксировано более чем в 60 странах и представляет угрозу не только для апельсинов, а для всей цитрусовой отрасли — под ударом могут оказаться и сады в Европе. Если эффективного решения не найдут, апельсины рискуют стать дефицитными, что повлечет за собой резкий рост цен. В таком случае

Таким образом, спад производства апельсинов во Флориде является результатом сочетания биологических, климатических и экономических факторов, которые вместе поставили под угрозу будущее одной из самых известных аграрных отраслей в мире. Соки и цитрусовые продукты могут перейти в категорию дорогих деликатесов, а их стоимость — стремительно пойти вверх.

