Запах разнесется по всей кухне: рецепт булочек с апельсином

Такие мягкие ароматные булочки в Италии называют фокаччине и готовят на перекус для детей.

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Фокаччине со вкусом апельсина — идеальная идея для перекуса, который покорит вас своим ароматом. Апельсиновая цедра придает аромат сливочному маслу, используемому для приготовления теста. Рецептом поделились на сайте

Рецепт простой, но учтите время подъема теста — около пары часов. Булочки будут готовиться в течение 25 минут, посыпанные сахаром. Результат покорит как взрослых, так и детей.

Булочки с апельсином

Ингредиенты:

500 г муки;

250 г молока;

130 г сахара;

100 г сливочного масла;

100 г свежих сливок;

25 г свежих пивных дрожжей;

одно яйцо;

корица, один апельсин, соль.

Для рецепта фокаччине со вкусом апельсина подогрейте молоко и смешайте его с раскрошенными дрожжами и 80 г сахара, затем добавьте яйцо. Снимите цедру с половинки апельсина, измельчите и добавьте в мягкое сливочное масло. Смешайте муку со щепоткой соли и замесите ее сначала с молочной смесью, а затем добавьте масло и снова выместите тесто.

Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет мягким и эластичным. Соберите его в шар, слегка посыпьте мукой, положите в миску и накройте пищевой пленкой. Дайте тесту подняться в теплом месте, пока его объем не увеличится вдвое. На это уйдет примерно 1 час.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто скалкой до толщины 1 см. Вырежьте 8-10 кружков (диаметром 10 см). Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и оставьте подниматься при температуре около 26–27 °C: объем должен увеличиться вдвое. Затем сделайте вмятинки кончиками пальцев, чтобы булочки напоминали хлеб фокачча. Взбейте немного сливки венчиком, чтобы они загустели, затем добавьте щепотку корицы и щепотку тертой апельсиновой цедры. Намажьте ею булочки, посыпьте их оставшимся сахаром и выпекайте при температуре 190°C около 25 минут.

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