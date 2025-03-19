Запах рознесеться по всій кухні: рецепт булочок з апельсином

Такі м'які ароматні булочки в Італії називають фокаччіне і готують на перекус для дітей.

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Фокаччіне зі смаком апельсина — ідеальна ідея для перекусу, який підкорить вас своїм ароматом. Апельсинова цедра надає аромату вершковому маслу, що використовується для приготування тіста. Рецептом поділилися на сайті

Рецепт простий, але врахуйте час підйому тіста — близько кількох годин. Булочки готуватимуться протягом 25 хвилин, посипані цукром. Результат підкорить як дорослих, так і дітей.

Булочки з апельсином

Інгредієнти:

500 г борошна;

250 г молока;

130 г цукру;

100 г вершкового масла;

100 г свіжих вершків;

25 г свіжих пивних дріжджів;

одне яйце;

кориця, один апельсин, сіль.

Для рецепта фокаччіне зі смаком апельсина підігрійте молоко і змішайте його з розкришеними дріжджами та 80 г цукру, потім додайте яйце. Зніміть цедру з половинки апельсина, подрібніть і додайте в м'яке вершкове масло. Змішайте борошно з дрібкою солі та замісіть його спочатку з молочною сумішшю, а потім додайте масло і знову вимісіть тісто.

Вимішуйте тісто доти, доки воно не стане м'яким і еластичним. Зберіть його в кулю, злегка посипте борошном, покладіть у миску і накрийте харчовою плівкою. Дайте тісту піднятися в теплому місці, поки його об'єм не збільшиться вдвічі. На це піде приблизно 1 година.

Посипте робочу поверхню борошном і розкачайте тісто качалкою до товщини 1 см. Виріжте 8-10 кружечків (діаметром 10 см). Викладіть їх на деко, застелене папером для випікання, і залиште підніматися за температури близько 26-27 °C: об'єм має збільшитися вдвічі. Потім зробіть вм'ятинки кінчиками пальців, щоб булочки нагадували хліб фокачча. Збийте трохи вершки віночком, щоб вони загусли, потім додайте дрібку кориці та дрібку тертої апельсинової цедри. Намажте нею булочки, посипте їх цукром, що залишився, і випікайте за температури 190°C близько 25 хвилин.

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