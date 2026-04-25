Популярний продукт може зникнути з полиць: криза цитрусової індустрії вже почалася, — ЗМІ

У штаті Флорида виробництво апельсинів різко скоротилося до найнижчих показників за десятиліття, що суттєво вплинуло на всю цитрусову індустрію світу. Причинами стали хвороби рослин, урагани та кліматичні зміни, які поступово знищують апельсинові плантації.

Фахівці зазначають, що ситуація формувалася роками, а ключову роль у падінні врожайності відіграла хвороба citrus greening разом із серією природних катастроф, повідомили AOL. Виробництво апельсинів у Флориді переживає тривалий спад, який став одним із найглибших за всю історію галузі.

За останні десятиліття обсяги врожаю скоротилися настільки, що штат втратив позиції одного з провідних виробників цитрусових у США. Хвороба citrus greening вражає дерева, робить плоди деформованими і гіркими, а з часом призводить до загибелі рослин. Хвороба поширюється через комаху-переносника і залишається ключовою проблемою для фермерів уже понад два десятиліття.

Додатковим ударом по індустрії стали погодні катастрофи. Урагани регулярно пошкоджують плантації, а періоди холоду та заморозків спричиняють значні втрати врожаю. Один із нещодавніх холодних періодів, за оцінками, завдав збитків майже на 700 мільйонів доларів.

Крім природних факторів, на ситуацію впливають і зміни в споживанні. Попит на апельсиновий сік зменшується, що також позначається на економіці виробництва. Споживачі все частіше відмовляються від нього через вміст цукру та зміну харчових звичок.

Суттєво скорочується і площа цитрусових плантацій. Частина фермерів змушена відмовлятися від вирощування апельсинів і переходити на інші культури або продавати землю під забудову. Ще одним викликом є втрата досвіду в галузі. Через скорочення виробництва та віхід фермерів з ринку зникають знання та традиції, накопичені поколіннями. Це ускладнює можливе відновлення індустрії в майбутньому.

Попри складну ситуацію, ведуться роботи над створенням стійких до хвороб сортів дерев і нових методів вирощування. Однак навіть за оптимістичних сценаріїв відновлення галузі потребуватиме значного часу.

Захворювання вже зафіксоване більш ніж у 60 країнах і становить загрозу не лише для апельсинів, а для всієї цитрусової галузі — під ударом можуть опинитися й сади в Європі. Якщо ефективного рішення не знайдуть, апельсини ризикують стати дефіцитними, що спричинить різке зростання цін. У такому разі

Таким чином, спад виробництва апельсинів у Флориді є результатом поєднання біологічних, кліматичних та економічних факторів, які разом поставили під загрозу майбутнє однієї з найвідоміших аграрних галузей у світі. Соки та цитрусові продукти можуть перейти в категорію дорогих делікатесів, а їхня вартість — стрімко піти вгору.

