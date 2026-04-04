"Не повірите": під Києвом вирощують банани, ананаси та мандарини (фото)
Виявилося, що під Києвом можна знайти "справжні тропіки". Селекціонер Анатолій Патій вирощує банани, апельсини, мандарини, лимони і не тільки.
Одна з відвідувачок фруктової ферми в селі Ружни поділилася своїми враженнями в Instagram.
Під Києвом є "Бананова ферма"
"Їдемо до бананової ферми під Києвом. Не повірите, у нас така є. Подорожували до села Ружни. Це так зване київське Полісся", — сказала авторка відео.
Від столиці це всього 40 км.
"Єдиний мінус — дуже погана дорога. Як тільки покинули Черкаську область, з нею разом попрощалися і з асфальтним покриттям", — каже відвідувачка ферми.
Мова про теплиці винахідника та селекціонера Анатолія Васильовича Патія.
"Тут навіть протягом зими і ось нині у березні квітують і плодоносять банани, ананаси, апельсини, мандарини, лимони і навіть унікальний, виведений особисто паном Анатолієм Київський лимон", — розповіла авторка ролика.
Що ще цікавого
Також там ростуть інжир, кава, оливки та ціла купа екзотів.
"Перше, що тебе вражає зі сходів до теплиці — аромат. Він такий приємний і потужний. Що здається, ти можеш набрати його в пакет і везти додому", — каже жінка.
Зокрема, у Рожнах вивели лимон, по який приїжджають з усього світу і який цвіте аж 7 разів на рік.
"У цій теплиці, яка, до слова, інноваційна та функціонує завдяки запатентованій технології і працює без електрики та опалення, цілий рік не нижче 10-15 градусів тепла", — зазначила авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях українці висловили свої думки щодо побаченого:
- "Ще раз доводить, що наші українці талановиті люди. Господарі, які вкладають свою душу і працю, пожинають гарні плоди".
- "Багато разів возила учнів різних класів до пана Анатолія. Цікава екскурсія і чудова людина. Його лимон та апельсин досі ростуть у мене. До речі, він і саджанці продає. Найкраще їхати, коли оранжерея буяє у плодах. Чи працює він зараз, я не знаю. Під час війни ще не були в нього".
- "Біля Сєвєродонецька теж була ферма "Лимон-Банан" там вирощували різні цитрусові а також кілька видів бананів, полуниці, виноград… Була гарна локація для відпочинку, сауна, басейн, ігрова зона, барбекю… Ніби в минулому житті".
