Українка показала, як зараз виглядає помпезна резиденція Януковича під Києвом (фото)

Користувачка TikTok із ніком beyourself1654, яка у профілі зазначає, що є представницею "харківської сім’ї", опублікувала відео з території резиденції Межигір’я.

На кадрах видно розкішні інтер’єри будівлі: масивні кришталеві люстри, різьблені дерев’яні стіни та оздоблені іконами зали, що нагадують церковні приміщення.

Резиденція Януковича Фото: TikTok

За словами авторки відео, побачене справило на неї сильне враження.

"Я в резиденції Януковича, Межигір’я. Ми так ходимо, дивимось, я трошки в культурному шоці. Отака тут є кімната. Я не знаю, що вам сказати. Я трохи в шоці. Купол, все як треба. Отут батюшка був", — коментує вона.

Резиденція Януковича Фото: TikTok

У ролику також показано приміщення з іконами, розписами та декоративними елементами, що створюють атмосферу приватної каплиці.

Резиденція Януковича Фото: TikTok

Резиденція, яка після Революція гідності стала відкритою для відвідувачів, і досі привертає увагу українців своїми масштабами та розкішшю.

ВАКС вилучив усе майно Януковича на користь держави. Серед конфіскованого в експрезидента — 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника". А також 31 мільйон гривень та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках.

