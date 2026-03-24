Украинка показала, как сейчас выглядит помпезная резиденция Януковича под Киевом (фото)

Пользовательница TikTok с ником beyourself1654, которая в профиле отмечает, что является представительницей "харьковской семьи", опубликовала видео с территории резиденции Межигорье.

На кадрах видны роскошные интерьеры здания: массивные хрустальные люстры, резные деревянные стены и украшенные иконами залы, напоминающие церковные помещения.

По словам автора видео, увиденное произвело на нее сильное впечатление.

"Я в резиденции Януковича, Межигорье. Мы так ходим, смотрим, я немножко в культурном шоке. Вот такая здесь есть комната. Я не знаю, что вам сказать. Я немного в шоке. Купол, все как надо. Тут батюшка был", — комментирует она.

В ролике также показано помещение с иконами, росписями и декоративными элементами, создающими атмосферу частной часовни.

Резиденция, которая после Революция достоинства стала открытой для посетителей, до сих пор привлекает внимание украинцев своими масштабами и роскошью.

Фокус рассказывал, как происходил побег Виктора Януковича, что исчезло вместе с ним и как сегодня живет экс-президент.

ВАКС изъял все имущество Януковича в пользу государства. Среди конфискованного у экс-президента — 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника". А также 31 миллион гривен и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах.

Кроме того, в документах финансиста Джеффри Эпштейна, который стал фигурантом одного из крупнейших скандалов в США, нашли многочисленные упоминания об Украине. В переписках фигурируют украинские политики, бизнес-интересы и модельные агентства. Среди имен упоминаются бывшие украинские президенты Леонид Кучма и Виктор Янукович.