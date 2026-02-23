Бегство Януковича: 72 часа, которые изменили историю Украины

12 лет назад Виктор Янукович позорно сбежал из Украины. После кровавых расстрелов в центре Киева, провала политических договоренностей и стремительного распада собственной вертикали власти он покинул столицу, резиденцию и страну. За считанные дни государство получило беглого президента, открытые ворота "Межигорья" и первые уголовные производства. Фокус рассказывает, как происходил этот побег, что исчезло вместе с ним и как сегодня живет экс-президент.

23 февраля 2014 года Украина проснулась в новой реальности: президент Виктор Янукович исчез. После расстрелов на Институтской, провала соглашения с оппозицией и стремительного краха вертикали власти он покинул Киев. То, что сначала выглядело как "временное перемещение", быстро стало бегством — из резиденции, из страны, из-под следствия.

Перед побегом: нервы, документы и первые грузовики

18-20 февраля 2014 года Киев превратился в поле боя. После силового разгона протестов и кровавых расстрелов на Институтской погибли десятки участников Майдана. Центр столицы пылал — в прямом и переносном смысле. Власть теряла контроль, а силовая вертикаль трещала по швам.

21 февраля Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции при посредничестве министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. Документ предусматривал досрочные выборы и возвращение к Конституции 2004 года. Казалось, что это шанс остановить кровопролитие. Но уже в тот же вечер стало понятно: соглашение не работает.

Пока в центре Киева хоронили погибших, в "Межигорье" царила совсем другая атмосфера — тревожная и поспешная. По данным журналистских расследований, еще до официального побега из резиденции начали вывозить имущество. Камеры наблюдения зафиксировали, как сотрудники паковали коробки, переносили картины, документы, личные вещи, загружали их в микроавтобусы и грузовики. Часть транспорта выезжала с территории под усиленной охраной.

Речь шла не только о бытовых вещах. "Межигорье" на тот момент было символом президентской роскоши — с антикварной мебелью, коллекциями живописи, редкими книгами, охотничьими трофеями и элитным автопарком. И именно в эти дни часть этого имущества исчезла.

Когда 22 февраля активисты и журналисты впервые зашли на территорию резиденции, они увидели следы спешки. В воде возле причала на Киевском море плавали папки с документами. Их пытались утопить — вероятно, в последний момент, когда стало понятно, что резиденцию уже не удержать. Активисты доставали из воды размокшие страницы, сушили их фенами, раскладывали на полу. Так появился целый массив финансовых документов, сделок, счетов, которые впоследствии стали доказательствами в журналистских и уголовных расследованиях.

Это были не просто бумаги — это была бухгалтерия эпохи.

Параллельно с "зачисткой" резиденции Янукович готовил собственный маршрут отступления. Вечер 21 февраля стал фактическим началом побега: президент покинул столицу, сначала отправившись в Харьков. Формально он еще оставался главой государства, но фактически уже двигался за пределы украинской юрисдикции.

В эти часы власть в Киеве распадалась быстрее, чем успевали подписывать документы. Часть силовиков покидала свои посты, чиновники не отвечали на звонки, а парламент готовился к голосованию об отстранении президента.

В истории Украины это был уникальный момент — глава государства не объявил об отставке, не обратился к нации, а просто исчез. И первые признаки этого исчезновения появились не на политической сцене, а в тех самых коробках, которые вывозили из "Межигорья" под покровом ночи.

"Окно побега": ночь 21-22 февраля

После отлета с Киевщины все происходило стремительно и фрагментарно — без публичных заявлений, без обращений к нации, без четкого понимания, что происходит даже в ближайшем окружении.

В Харькове Янукович находился недолго. Там планировался съезд депутатов юго-восточных регионов, который должен был стать демонстрацией политической поддержки. Но формат "антикризисного центра" не сложился: часть региональных элит дистанцировалась, а силовики уже не демонстрировали безусловной лояльности.

Из Харькова кортеж двинулся в Донецк. По данным следствия, в местном аэропорту готовился самолет для вылета за пределы Украины. Однако вылет не состоялся. После этого маршрут резко изменился — автоколонна отправилась в направлении юга. Передвижение происходило без публичного сопровождения, в режиме максимальной закрытости.

Наиболее закрытой частью этой истории остается крымский эпизод. Именно с территории полуострова Янукович исчез окончательно. Украинские правоохранительные органы позже заявляли, что экс-президент был переправлен в Россию при участии российских военных или спецслужб. Этот фрагмент побега до сих пор остается предметом расследований и реконструкций.

Показательно, что в эти часы государственный аппарат фактически не имел контакта с президентом. Телефоны молчали, связь обрывалась, официальных поручений не поступало. В Киеве не было ни указа об отставке, ни объяснения ситуации. Президент не появлялся ни физически, ни информационно.

22 февраля Верховная Рада проголосовала за его самоустранение и назначение внеочередных выборов. Но на тот момент Янукович уже фактически находился вне украинской юрисдикции.

28 февраля он появился в Ростове-на-Дону. Выступление в российском городе стало символическим завершением этого "окна" — нескольких дней тишины, которые превратили действующего главу государства в политического эмигранта.

Это был не просто побег. Это был разрыв — между должностью и реальностью, между формальным статусом и фактическим местом пребывания. И именно в этих десятках часов решалось, какой будет следующая глава украинской истории.

После побега: дела, приговоры и пропавшие тома

Побег Януковича не стал финалом истории — он открыл ее судебную часть. Уже весной 2014 года против экс-президента был открыт ряд уголовных производств: от узурпации власти и превышения полномочий до государственной измены. Ключевым стало дело о его обращении к президенту России с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины — именно этот эпизод лег в основу обвинения в госизмене.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины. Это был первый в истории независимой Украины приговор бывшему главе государства по такой статье. Процесс длился более полутора лет и проходил в формате специального (заочного) судебного производства.

Однако судебными решениями дело не исчерпалось. Параллельно расследовались эпизоды по незаконной переправке через границу, захвату государственных земель, экономическим злоупотреблениям, а также событиям Революции Достоинства.

Отдельной болезненной темой стали проблемы с сохранением материалов следствия по делам Майдана. В разные годы появлялась информация об исчезновении или копировании отдельных томов уголовных производств — в частности, касающихся расстрелов и показаний свидетелей. Речь шла не о потере всего дела, а об отдельных массивах документов, которые могли содержать чувствительную информацию.

Это вызвало серьезные дискуссии: достаточно ли защищена доказательная база? Не используются ли материалы следствия в политической борьбе? Не создает ли это риски для свидетелей? Вопрос безопасности и целостности томов стал частью более широкой проблемы — как довести дела Майдана до финала в условиях смены руководства прокуратуры, судебной реформы и постоянного политического давления.

Прошло более десяти лет, но расследование преступлений против участников Майдана продолжается. Часть силовиков осуждена, часть находится в розыске, некоторые эпизоды до сих пор слушаются в судах. Дела Януковича стали лишь одним — хотя и символическим — элементом большого процесса, который до сих пор не завершен.

Бегство бывшего президента не остановило юридический механизм. Оно лишь усложнило его. И теперь каждый приговор — это попытка доказать, что даже отсутствие обвиняемого в стране не означает отсутствия ответственности.

Где сейчас Янукович и как он живет

После побега в феврале 2014 года Виктор Янукович сначала появился в Ростове-на-Дону, где провел свою первую пресс-конференцию уже как беглый президент. Впоследствии, по данным украинских правоохранителей и журналистских расследований, он перебрался в Московскую область.

Украинские медиа со ссылкой на источники в прокуратуре сообщали, что Янукович живет в районе Барвихи (Одинцовский район Московской области) — одном из самых элитных пригородов Москвы, где расположены государственные дачи и закрытые коттеджные городки для приближенных к кремлевской элите. По этой информации, он проживает в большой частной резиденции с усиленной охраной.

Публично Янукович появляется редко. Время от времени он дает интервью российским медиа, где повторяет тезис о "государственном перевороте" в 2014 году и отрицает свою ответственность за события Майдана. В то же время он полностью исчез из украинского политического поля.

Его семейная история после побега также изменилась. Жена Людмила Янукович, по данным СМИ, после 2014 года проживает отдельно — сообщалось о ее жизни в оккупированном Крыму. Супруги фактически расторгли брак. Младший сын Виктор погиб в 2015 году в России во время несчастного случая на озере Байкал. Старший сын Александр проживает за пределами Украины, имеет российское гражданство и, по данным журналистских расследований, продолжает заниматься бизнесом.

Несмотря на несколько заочных приговоров украинских судов — в частности по делу о государственной измене — экстрадиция Януковича пока невозможна из-за его пребывания на территории Российской Федерации. Фактически он живет в политическом изгнании, под защитой государства, которое предоставило ему убежище.

И если в 2014-м его бегство выглядело как панический рывок, то сегодня это — стабильная, закрытая жизнь человека, который исчез из страны вместе с собственной эпохой.