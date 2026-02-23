Втеча Януковича: 72 години, що змінили історію України

12 років тому Віктор Янукович ганебно втік з України. Після кривавих розстрілів у центрі Києва, провалу політичних домовленостей і стрімкого розпаду власної вертикалі влади він залишив столицю, резиденцію та країну. За лічені дні держава отримала президента-втікача, відкриті ворота "Межигір'я" й перші кримінальні провадження. Фокус розповідає, як відбувалася ця втеча, що зникло разом із нею та як сьогодні живе експрезидент.

23 лютого 2014 року Україна прокинулася в новій реальності: президент Віктор Янукович зник. Після розстрілів на Інститутській, провалу угоди з опозицією та стрімкого краху вертикалі влади він покинув Київ. Те, що спершу виглядало як "тимчасове переміщення", швидко стало втечею — із резиденції, з країни, з-під слідства.

Перед втечею: нерви, документи й перші вантажівки

18–20 лютого 2014 року Київ перетворився на поле бою. Після силового розгону протестів і кривавих розстрілів на Інститутській загинули десятки учасників Майдану. Центр столиці палав — у прямому й переносному сенсі. Влада втрачала контроль, а силова вертикаль тріщала по швах.

21 лютого Віктор Янукович підписав угоду з лідерами опозиції за посередництва міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі. Документ передбачав дострокові вибори й повернення до Конституції 2004 року. Здавалося, що це шанс зупинити кровопролиття. Але вже того ж вечора стало зрозуміло: угода не працює.

Поки в центрі Києва ховали загиблих, у "Межигір'ї" панувала зовсім інша атмосфера — тривожна і поспішна. За даними журналістських розслідувань, ще до офіційної втечі з резиденції почали вивозити майно. Камери спостереження зафіксували, як співробітники пакували коробки, переносили картини, документи, особисті речі, завантажували їх у мікроавтобуси та вантажівки. Частина транспорту виїжджала з території під посиленою охороною.

Йшлося не лише про побутові речі. "Межигір'я" на той момент було символом президентської розкоші — з антикварними меблями, колекціями живопису, рідкісними книгами, мисливськими трофеями та елітним автопарком. І саме в ці дні частина цього майна зникла.

Коли 22 лютого активісти та журналісти вперше зайшли на територію резиденції, вони побачили сліди поспіху. У воді біля причалу на Київському морі плавали папки з документами. Їх намагалися втопити — ймовірно, в останній момент, коли стало зрозуміло, що резиденцію вже не втримати. Активісти діставали з води розмоклі сторінки, сушили їх фенами, розкладали на підлозі. Так з'явився цілий масив фінансових документів, угод, рахунків, що згодом стали доказами в журналістських і кримінальних розслідуваннях.

Це були не просто папери — це була бухгалтерія епохи.

Паралельно з "зачисткою" резиденції Янукович готував власний маршрут відступу. Вечір 21 лютого став фактичним початком втечі: президент залишив столицю, спочатку вирушивши до Харкова. Формально він ще залишався главою держави, але фактично вже рухався за межі української юрисдикції.

У ці години влада в Києві розпадалася швидше, ніж встигали підписувати документи. Частина силовиків залишала свої пости, чиновники не відповідали на дзвінки, а парламент готувався до голосування про усунення президента.

В історії України це був унікальний момент — глава держави не оголосив про відставку, не звернувся до нації, а просто зник. І перші ознаки цього зникнення з'явилися не на політичній сцені, а в тих самих коробках, які вивозили з "Межигір'я" під покровом ночі.

"Вікно втечі": ніч 21–22 лютого

Після відльоту з Київщини все відбувалося стрімко і фрагментарно — без публічних заяв, без звернень до нації, без чіткого розуміння, що відбувається навіть у найближчому оточенні.

У Харкові Янукович перебував недовго. Там планувався з'їзд депутатів південно-східних регіонів, який мав стати демонстрацією політичної підтримки. Але формат "антикризового центру" не склався: частина регіональних еліт дистанціювалася, а силовики вже не демонстрували безумовної лояльності.

З Харкова кортеж рушив до Донецька. За даними слідства, в місцевому аеропорту готувався літак для вильоту за межі України. Однак виліт не відбувся. Після цього маршрут різко змінився — автоколона вирушила в напрямку півдня. Пересування відбувалося без публічного супроводу, в режимі максимальної закритості.

Найбільш закритою частиною цієї історії залишається кримський епізод. Саме з території півострова Янукович зник остаточно. Українські правоохоронні органи пізніше заявляли, що експрезидента було переправлено до Росії за участі російських військових або спецслужб. Цей фрагмент втечі досі лишається предметом розслідувань і реконструкцій.

Показово, що в ці години державний апарат фактично не мав контакту з президентом. Телефони мовчали, зв'язок обривався, офіційних доручень не надходило. У Києві не було ні указу про відставку, ні пояснення ситуації. Президент не з'являвся ані фізично, ані інформаційно.

22 лютого Верховна Рада проголосувала за його самоусунення та призначення позачергових виборів. Але на той момент Янукович уже фактично перебував поза українською юрисдикцією.

28 лютого він з'явився у Ростові-на-Дону. Виступ у російському місті став символічним завершенням цього "вікна" — кількох днів тиші, які перетворили чинного главу держави на політичного емігранта.

Це була не просто втеча. Це був розрив — між посадою і реальністю, між формальним статусом і фактичним місцем перебування. І саме в цих десятках годин вирішувалося, якою буде наступна глава української історії.

Після втечі: справи, вироки й зниклі томи

Втеча Януковича не стала фіналом історії — вона відкрила її судову частину. Уже навесні 2014 року проти експрезидента було відкрито низку кримінальних проваджень: від узурпації влади та перевищення повноважень до державної зради. Ключовою стала справа щодо його звернення до президента Росії з проханням використати збройні сили РФ на території України — саме цей епізод ліг в основу обвинувачення у держзраді.

У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України. Це був перший в історії незалежної України вирок колишньому главі держави за такою статтею. Процес тривав понад півтора року й проходив у форматі спеціального (заочного) судового провадження.

Однак судовими рішеннями справа не вичерпалася. Паралельно розслідувалися епізоди щодо незаконного переправлення через кордон, захоплення державних земель, економічних зловживань, а також подій Революції Гідності.

Окремою болючою темою стали проблеми зі збереженням матеріалів слідства у справах Майдану. У різні роки з'являлася інформація про зникнення або копіювання окремих томів кримінальних проваджень — зокрема тих, що стосувалися розстрілів і показів свідків. Йшлося не про втрату всієї справи, а про окремі масиви документів, що могли містити чутливу інформацію.

Це викликало серйозні дискусії: чи достатньо захищена доказова база? Чи не використовуються матеріали слідства в політичній боротьбі? Чи не створює це ризики для свідків? Питання безпеки та цілісності томів стало частиною ширшої проблеми — як довести справи Майдану до фіналу в умовах зміни керівництва прокуратури, судової реформи та постійного політичного тиску.

Минуло понад десять років, але розслідування злочинів проти учасників Майдану триває. Частину силовиків засуджено, частина перебуває в розшуку, деякі епізоди досі слухаються в судах. Справи Януковича стали лише одним — хоча й символічним — елементом великого процесу, який досі не завершений.

Втеча колишнього президента не зупинила юридичний механізм. Вона лише ускладнила його. І тепер кожен вирок — це спроба довести, що навіть відсутність обвинуваченого в країні не означає відсутності відповідальності.

Де зараз Янукович і як він живе

Після втечі у лютому 2014 року Віктор Янукович спочатку з'явився у Ростові-на-Дону, де провів свою першу пресконференцію вже як президент-утікач. Згодом, за даними українських правоохоронців та журналістських розслідувань, він перебрався до Московської області.

Українські медіа з посиланням на джерела в прокуратурі повідомляли, що Янукович мешкає в районі Барвихи (Одинцовський район Московської області) — одному з найбільш елітних передмість Москви, де розташовані державні дачі та закриті котеджні містечка для наближених до кремлівської еліти. За цією інформацією, він проживає у великій приватній резиденції з посиленою охороною.

Публічно Янукович з'являється рідко. Час від часу він дає інтерв’ю російським медіа, де повторює тезу про "державний переворот" у 2014 році та заперечує свою відповідальність за події Майдану. Водночас він повністю зник з українського політичного поля.

Його родинна історія після втечі також змінилася. Дружина Людмила Янукович, за даними ЗМІ, після 2014 року проживає окремо — повідомлялося про її життя в окупованому Криму. Подружжя фактично розірвало шлюб. Молодший син Віктор загинув у 2015 році в Росії під час нещасного випадку на озері Байкал. Старший син Олександр проживає за межами України, має російське громадянство і, за даними журналістських розслідувань, продовжує займатися бізнесом.

Попри кілька заочних вироків українських судів — зокрема у справі про державну зраду — екстрадиція Януковича наразі неможлива через його перебування на території Російської Федерації. Фактично він живе в політичному вигнанні, під захистом держави, яка надала йому притулок.

І якщо у 2014-му його втеча виглядала як панічний ривок, то сьогодні це — стабільне, закрите життя людини, яка зникла з країни разом із власною епохою.