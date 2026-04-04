"Не поверите": под Киевом выращивают бананы, ананасы и мандарины (фото)
Оказалось, что под Киевом можно найти "настоящие тропики". Селекционер Анатолий Патий выращивает бананы, апельсины, мандарины, лимоны и не только.
Одна из посетительниц фруктовой фермы в селе Ружны поделилась своими впечатлениями в Instagram.
Под Киевом есть "Банановая ферма"
"Едем на банановую ферму под Киевом. Не поверите, у нас такая есть. Путешествовали в село Ружны. Это так называемое киевское Полесье", — сказала автор видео.
От столицы это всего 40 км.
"Единственный минус — очень плохая дорога. Как только покинули Черкасскую область, с ней вместе попрощались и с асфальтным покрытием", — говорит посетительница фермы.
Речь о теплицах изобретателя и селекционера Анатолия Васильевича Патия.
"Здесь даже в течение зимы и вот сейчас в марте цветут и плодоносят бананы, ананасы, апельсины, мандарины, лимоны и даже уникальный, выведенный лично господином Анатолием Киевский лимон", — рассказала автор ролика.
Что еще интересного
Также там растут инжир, кофе, оливки и целая куча экзотов.
"Первое, что тебя поражает со ступенек в теплицу — аромат. Он такой приятный и мощный. Что кажется, ты можешь набрать его в пакет и везти домой", — говорит женщина.
В частности, в Рожнах вывели лимон, за которым приезжают со всего мира и который цветет аж 7 раз в год.
"В этой теплице, которая, к слову, инновационная и функционирует благодаря запатентованной технологии и работает без электричества и отопления, круглый год не ниже 10-15 градусов тепла", — отметила автор видео.
Реакция сети
В комментариях украинцы высказали свои мысли относительно увиденного:
- "Еще раз доказывает, что наши украинцы талантливые люди. Хозяева, которые вкладывают свою душу и труд, пожинают хорошие плоды".
- "Много раз возила учеников разных классов к господину Анатолию. Интересная экскурсия и замечательный человек. Его лимон и апельсин до сих пор растут у меня. Кстати, он и саженцы продает. Лучше всего ехать, когда оранжерея изобилует в плодах. Работает ли он сейчас, я не знаю. Во время войны еще не были у него".
- "Возле Северодонецка тоже была ферма "Лимон-Банан" там выращивали различные цитрусовые а также несколько видов бананов, клубники, виноград... Была хорошая локация для отдыха, сауна, бассейн, игровая зона, барбекю... Будто в прошлой жизни".
