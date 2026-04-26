Украину накрыла мощная непогода: ветром срывает крыши, на девушку едва не упал шифер (фото, видео)

В Украине сегодня достаточно ветрено. Синоптики предупреждают о порывах от 15 до 28 метров в секунду.

Буквально одно мгновение отдаляло девушку, которая шла по улице Хмельницкого в Ивано-Франковске, от непоправимого. Об этом сообщает телеграм-канал "Труха", который обнародовал удивительные кадры.

На записи, сделанной камерой наблюдения заметно, как девушка быстрой походкой передвигается возле дома, а уже через минуту мощный ветер сбивает кровлю и куски шифера летят в место, где недавно прошла жительница города.

За мгновение до начала шквального ветра... ...который снес крышу на доме

Ветер также повалил билборды возле железнодорожного вокзала и на АЗС, снес крышу в Черниевском лицее, "перевернул" елку на улице Марии Пидгорянки и тому подобное.

Из-за сильного ветра в регионе зафиксированы многочисленные аварийные отключения, сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".

Отмечается, что порывы сильного северо-западного ветра вызвали повреждения электросетей сразу во многих общинах области. Было полностью обесточено 23 населенных пункта и 21 — частично.

Энергетики работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды.

В Виннице тем временем на проезжую часть упала остановка общественного транспорта.

Такая же ситуация произошла и в Нововолынске Владимирского района Волынской области.

В Киеве мощный ветер почти сносит людей, информируют местные каналы.

Также сообщается, что ветер снес крышу офисного помещения на Набережной улице в Вышгороде.

Предупреждение Укргидрометцентра

До конца дня 26 апреля в западных и Винницкой областях порывы ветра 25-28 м/с. II уровень опасности, оранжевый, говорится в сообщении УкрГМЦ.

На остальной территории порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

В Киеве порывы ветра сохранятся до 27 апреля.

Напомним, синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий с грозами, градом и шквальным ветром в воскресенье, 26 апреля.

По предварительным прогнозам, потепление в Украине начнет устанавливаться примерно с 5 мая.