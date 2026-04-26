Україну накрила потужна негода: вітром зриває дахи, на дівчину ледь не впав шифер (фото, відео)

В Україні сьогодні досить вітряно. Синоптики попереджають про пориви від 15 до 28 метрів за секунду.

Буквально одна мить віддаляла дівчину, яка йшла по вулиці Хмельницького у Івано-Франківську, від непоправного. Про це повідомляє телеграм-канал "Труха", який оприлюднив дивовижні кадри.

На запису, зробленою камерою спостереження помітно, як дівчина швидкою ходою пересувається біля будинку, а вже через хвилину потужний вітер збиває покрівлю й шматки шиферу летять у місце, де нещодавно пройшла жителька міста.

За мить до початку шквального вітру... Фото: скріншот ...який зніс дах на будинку Фото: скріншот

Вітер також повалив білборди біля залізничного вокзалу та на АЗС, зніс дах у Черніївському ліцеї, "перекинув" ялинку на вулиці Марії Підгірянки тощо.

Рекламний носій біля заправки

Звалений білборд біля вокзалу

Дах ліцея

Ялинка, яку звалив вітер

Через сильний вітер в регіоні зафіксовано чисельні аварійні вимкнення, повідомляє "Прикарпаттяобленерго".

Наголошується, що пориви сильного північно-західного вітру спричинили пошкодження електромереж одразу в багатьох громадах області. Було повністю знеструмлено 23 населених пункти та 21 – частково.

Енергетики працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди.

У Вінниці тим часом на проїжджу частину впала зупинка громадського транспорту.

Така ж ситуація сталася й Нововолинську Володимирського району Волинської області.

У Києві потужний вітер майже зносить людей, інформують місцеві канали.

Дівчина пересуватися по вулиці Фото: скріншот

Також повідомляється, що вітер зніс дах офісного приміщення на Набережній вулиці у Вишгороді.

Ситуація у Вишгороді Фото: скріншот

Попередження Укргідрометцентру

До кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій областях пориви вітру 25-28 м/с. II рівень небезпечності, помаранчевий, йдеться у повідомленні УкрГМЦ.

На решті території пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер на Київщині Фото: УкрГМЦ

У Києві пориви вітру збережуться до 27 квітня.

Нагадаємо, синоптики попереджали про різке погіршення погодних умов із грозами, градом та шквальним вітром у неділю, 26 квітня.

За попередніми прогнозами, потепління в Україні почне встановлюватися приблизно з 5 травня.