Україну накрила потужна негода: вітром зриває дахи, на дівчину ледь не впав шифер (фото, відео)
В Україні сьогодні досить вітряно. Синоптики попереджають про пориви від 15 до 28 метрів за секунду.
Буквально одна мить віддаляла дівчину, яка йшла по вулиці Хмельницького у Івано-Франківську, від непоправного. Про це повідомляє телеграм-канал "Труха", який оприлюднив дивовижні кадри.
На запису, зробленою камерою спостереження помітно, як дівчина швидкою ходою пересувається біля будинку, а вже через хвилину потужний вітер збиває покрівлю й шматки шиферу летять у місце, де нещодавно пройшла жителька міста.
Вітер також повалив білборди біля залізничного вокзалу та на АЗС, зніс дах у Черніївському ліцеї, "перекинув" ялинку на вулиці Марії Підгірянки тощо.
Через сильний вітер в регіоні зафіксовано чисельні аварійні вимкнення, повідомляє "Прикарпаттяобленерго".
Наголошується, що пориви сильного північно-західного вітру спричинили пошкодження електромереж одразу в багатьох громадах області. Було повністю знеструмлено 23 населених пункти та 21 – частково.
Енергетики працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди.
У Вінниці тим часом на проїжджу частину впала зупинка громадського транспорту.
Така ж ситуація сталася й Нововолинську Володимирського району Волинської області.
У Києві потужний вітер майже зносить людей, інформують місцеві канали.
Також повідомляється, що вітер зніс дах офісного приміщення на Набережній вулиці у Вишгороді.
Попередження Укргідрометцентру
До кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій областях пориви вітру 25-28 м/с. II рівень небезпечності, помаранчевий, йдеться у повідомленні УкрГМЦ.
На решті території пориви вітру 15-20 м/с, у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.
У Києві пориви вітру збережуться до 27 квітня.
Нагадаємо, синоптики попереджали про різке погіршення погодних умов із грозами, градом та шквальним вітром у неділю, 26 квітня.
За попередніми прогнозами, потепління в Україні почне встановлюватися приблизно з 5 травня.