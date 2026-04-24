На вихідних прогнозують заморозки та сніг: синоптикиня назвала дату, коли в Україні потеплішає

Кінець квітня в Україні пройде під впливом нестійкої та контрастної погоди. Так, найближчими вихідними, 25–26 квітня, очікуються нічні заморозки, денні коливання температури, дощі, а місцями навіть мокрий сніг. Однак, за прогнозами синоптиків, відчутне потепління повернеться на початку травня.

На своїй сторінці в Telegram синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчі вихідні, 25–26 квітня, повністю відповідатимуть "характеру" квітня — погода буде мінливою, з перепадами температури, поривчастим вітром і періодичними опадами.

"Квітневі завершальні вихідні виступлять в унісон із квітневою основною погодою — то дощ, то сніг, то вітер, то стрибки температури і атмосферного тиску", — написала Діденко.

Погода в Україні 25-26 квітня — прогноз

Зокрема, у суботу, 25 квітня, ніч обіцяє бути холодною, місцями навіть із заморозками, однак без опадів. Вдень у північних областях пройдуть невеликі дощі, тоді як на решті території України буде сухіше, подекуди навіть із сонячними проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах +11…+15 градусів, а на півдні та заході країни повітря прогріється до +14…+18 градусів.

Відео дня

Прогноз погоди в Україні 25 квітня Фото: Укргідрометцентр

Натомість 26 квітня до України наблизиться холодний атмосферний фронт, який поступово витіснить теплі повітряні маси. У більшості регіонів температура вдень знизиться до +9…+12 градусів. Водночас південь, схід та частина центральних областей — зокрема Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська — ще збережуть відносне тепло на рівні +15…+19 градусів.

В цілому, фронт принесе із собою дощі, а місцями — через різке похолодання на заході країни — навіть мокрий сніг. Протягом вихідних посилиться вітер західного та північно-західного напрямків, який подекуди сягатиме штормових поривів.

Погода в Києві на вихідні — що прогнозують синоптики

У Києві в суботу очікується рвучкий вітер і невеликий дощ у денні години, при цьому температура підніметься до +13…+15 градусів. Ба більше, у ніч на суботу можливі заморозки. А у неділю ж вітер ще більше посилиться, небо затягне хмарами, а температура знизиться приблизно до +10 градусів.

Крім того, синоптикиня зауважила, що такі різкі перепади погоди можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей, тож у ці дні варто бути уважнішими до свого стану та уникати надмірних фізичних навантажень.

За попередніми прогнозами, більш стабільне та відчутне потепління в Україні почне встановлюватися приблизно з 5 травня.

Нагадаємо, що наприкінці квітня в Україні різко погіршилися погодні умови, у кількох регіонах зафіксували снігопади, зокрема на Сумщині, де температура вночі опускалася до -3 градусів. За даними синоптиків, причиною похолодання стало надходження холодного повітря з півночі Європи, яке спричинило заморозки, опади та сильний вітер у різних областях країни.

Також Фокус писав, що, за словами начальниці відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталії Птухи, суттєвого потепління найближчим часом не очікується, а низькі температури можуть зберігатися ще протягом тижня або й довше.