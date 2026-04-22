Суттєвого потепління не буде: синоптик дала невтішний прогноз погоди на кінець квітня

Прохолодна погода, а також можливі заморозки протримаються в Україні щонайменше до кінця квітня.

Синоптик повідомила, що суттєвого потепління найближчим часом не очікується, а низькі температури можуть зберігатися ще протягом тижня або й довше. Про це розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері каналу "Новини. LIVE".

"Утримується така прохолодна погода, вона зумовлена холодною повітряною масою арктичного походження, яка надійшла і надалі утримує і буде ще практично цілий тиждень, а можливо навіть і до кінця місяця утримувати свої позиції", — розповіла вона.

Наталія Птуха зазначила, що у ніч на 24–25 квітня прогнозуються заморозки. У південних областях температура становитиме +1…+6°C, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Відео дня

Водночас у північних, центральних та східних регіонах температура місцями може опускатися нижче 0°C — заморозки очікуються не лише на ґрунті, а й у повітрі.

"Тому на це варто зважати, тому що в ці дні буде прояснення, менше хмарності і, відповідно, інтенсивніше вихолодження в нічні години. Тому температура може опускатися подекуди нижче нуля і, звичайно, це зараз становить загрозою для ранньоквітучих плодових дерев", — підсумувала синоптик.

Похолодання в Україні: що відомо

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчі кілька днів в Україні буде холодна погода із сильними поривами північно-західного вітру. 23 квітня вночі в Україні без опадів, вдень помірний, у західних областях місцями невеликий дощ. У столиці, західних і північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки жовтий).

Також повідомляли, що в Україну наприкінці квітня повертається холодна погода — у деяких регіонах можливий навіть мокрий сніг. Уже наприкінці тижня зимові опади можуть з'явитися не тільки в Карпатах, а й у кількох інших областях. При цьому температура різко знизиться — вдень місцями вона становитиме лише від -1 градуса до +1 градуса.