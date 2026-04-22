Заморозки та сильний вітер: де в Україні буде найхолодніше

У найближчі кілька днів в Україні буде холодна погода із сильними поривами північно-західного вітру.

23 квітня вночі в Україні без опадів, вдень помірний, у західних областях місцями невеликий дощ, повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці, західних і північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки жовтий).

Температура повітря вночі — від 1 до 6 градусів, удень до +6...+11. На півдні та на крайній півночі країни повітря прогріється до +12...+17, а на північному сході — від +4 до +9 градусів.

24 квітня на Лівобережжі та півдні країни, вдень у східних областях очікується невеликий дощ, на північному сході місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів. Удень пориви північно-західного вітру становитимуть 15-20 м/с.

Вночі, як і в четвер, температура повітря очікується в межах +1...+6 градусів. На поверхні ґрунту, у більшості північних, центральних та Харківській областях у повітрі заморозки 0-3 градуси (II рівень небезпечності — помаранчевий).

Удень потеплішає до +6...+11. На північному сході очікується +4...+9 градусів.

Субота теж теплом сильно не потішить. Істотних опадів 25 квітня не очікується. Вночі температура така сама, як і в два попередні дні. На сході та північному сході в повітрі — заморозки 0-3 градуси.

Удень повітря прогріється до +10...+15, а на південному заході — до +18 градусів.

Про сильний вітер і дощі, які очікуються 23 квітня, раніше попереджала і синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, така погода може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними захворюваннями. За її прогнозами, холодна погода в Україні триватиме до травня.

Нагадаємо, в Україну наприкінці квітня повертається холодна погода — у деяких регіонах можливий навіть мокрий сніг. Уже наприкінці тижня зимові опади можуть з'явитися не тільки в Карпатах, а й у кількох інших областях. При цьому температура різко знизиться — вдень місцями вона становитиме лише від -1 градуса до +1 градуса.

