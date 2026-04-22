Заморозки и сильный ветер: где в Украине будет холоднее всего

В ближайшие несколько дней в Украине будет холодная погода с сильными порывами северо-западного ветра.

23 апреля ночью в Украине без осадков, днем умеренный, в западных областях местами небольшой дождь, сообщили в Укргидрометцентре.

В столице, западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности желтый).

Температура воздуха ночью — от 1 до 6 градусов, днем до +6...+11. На юге и на крайнем севере страны воздух прогреется до +12...+17, а на северо-востоке — от +4 до +9 градусов.

24 апреля на Левобережье и юге страны, днем в восточных областях ожидается небольшой дождь, на северо-востоке местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Днем порывы северо-западного ветра составят 15-20 м/с.

Відео дня

Ночью, как и в четверг, температура воздуха ожидается в пределах +1...+6 градусов. На поверхности почвы, в большинстве северных, центральных и Харьковской областях в воздухе заморозки 0-3 градуса (II уровень опасности — оранжевый).

Днем потеплеет до +6...+11. На северо-востоке ожидается +4...+9 градусов.

Суббота тоже теплом сильно не порадует. Существенных осадков 25 апреля не ожидается. Ночью температура такая же, как и в два предыдущих дня. На востоке и северо-востоке в воздухе — заморозки 0-3 градуса.

Днем воздух прогреется до +10...+15, а на юго-западе — до +18 градусов.

О сильном ветре и дождях, которые ожидаются 23 апреля, ранее предупреждала и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такая погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее прогнозам, холодная погода в Украине продлится до мая.

Напомним, в Украину в конце апреля возвращается холодная погода — в некоторых регионах возможен даже мокрый снег. Уже в конце недели зимние осадки могут появиться не только в Карпатах, но и в нескольких других областях. При этом температура резко снизится — днем местами она составит лишь от -1 градуса до +1 градуса.

