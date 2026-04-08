Снег, дождь и град: что творится с погодой в Киеве и других регионах Украины (видео)

Похолодание и осадки, вплоть до снега, которые накануне обещали синоптики, добрались до Киева 8 апреля.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры из столицы, которую припорошило снегом.

Погода в городе меняется очень резко: от дождя до мокрого снега, а также очевидцы сообщают о граде.

Такая погода обусловлена холодными атмосферными фронтами от циклона, которые принесли в столицу арктический воздух с северных широт. Поэтому температура в Киеве и области резко снизилась, а самый холодный день недели ожидается уже завтра, сообщает "Киев24".

Кроме Киева, снег также выпал в западных областях. В частности, люди публикуют кадры из Яремче Ивано-Франковской области, где все деревья и крыши домов покрыты засыпало снегом. Такая же ситуация в Микуличах и Надвирной.

Відео дня

Снег также фиксируют в Тернополе и других регионах.

Отметим, что, начиная с 7 апреля, по прогнозам, придет резкое похолодание с мокрым снегом и заморозками.

В некоторых областях синоптики предупреждают о том, что температура воздуха ночью будет опускаться до -3°C, а во многих регионах прогнозируют дожди с мокрым снегом, порывистый ветер до 15-20 м/с, что повлечет за собой временное ухудшение погодных условий

По прогнозу Натальи Диденко, потепление придет в Украину ориентировочно с 14 апреля.

В конце марта сильные снегопады накрыли Европу. Так, в Швейцарских Альпах на днях выпало до 60-100 см снега на высотах более 1 000 м, тогда как на высотах более 600 м — 20-40 см.

В сети публиковали видео из заснеженных регионов Европы. На них было видно, что снег засыпал автомобили почти полностью.

Напомним, перед Пасхой в Украине возможны заморозки.

Также сообщалось, что в начале апреля Украину ожидает много осадков из-за низкого атмосферного давления и прохождения фронтов с юга и востока. В частности, местами возможны грозы и кратковременные туманы из-за высокой влажности и слабого ветра.