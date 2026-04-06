Мокрый снег и сильный ветер: в Украину идет похолодание

Во вторник, 7 апреля, большая часть Украины окажется под воздействием холодного атмосферного фронта, который начнет пересекать территорию страны уже сегодня и принесет с собой осадки и понижение температуры воздуха.

Особенно перепады температуры почувствуют на себе метеозависимые люди, пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 7 апреля

Холодная воздушная масса, которая идет в Украину, спровоцирует понижение дневной температуры воздуха до +6…+9 градусов.

В восточных и южных областях будет теплее, от +9 до +13 градусов тепла, однако в среду похолодание распространится и на эти регионы.

Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега, предупреждает Диденко.

Ночью на западе, севере и кое-где в центральных областях Украины возможны заморозки.

Ухудшение погоды будет сопровождаться и сильным северо-западным ветром. Местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве 7 апреля

В столице во вторник ожидается похолодание до +7…+9 градусов, местами дождь. Кроме того, в столице ожидается сильный северо-западный ветер.

Холодная погода в Украине продержится не меньше недели. Потепление ориентировочно ожидается с 14-15 апреля.

Карта погоды на 7 апреля Фото: facebook / Наталья Диденко

Напомним, перед Пасхой в Украине возможны заморозки.

Также сообщалось, что в начале апреля Украину ожидает много осадков из-за низкого атмосферного давления и прохождения фронтов с юга и востока. В частности, местами возможны грозы и кратковременные туманы из-за высокой влажности и слабого ветра.