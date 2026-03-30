Первые весенние грозы, дожди и похолодание: синоптик рассказал, какой будет погода в апреле

В апреле в Украине ожидается преимущественно нормальная для сезона погода с короткими периодами потепления и похолодания. Вместе с тем, количество осадков будет больше, чем в марте, и прогнозируется до 80-130% от климатической нормы.

Как сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптика Игоря Кибальчича, первая декада месяца будет теплой: в большинстве регионов температура поднимется на 1-4 градусов выше нормы, а на западе страны прогнозируют более прохладные условия. Из-за прохождения атмосферных фронтов ожидаются частые дожди, туманы и первые весенние грозы.

Первая неделя апреля принесет значительное количество осадков по всей территории Украины. Причиной станет преобладание низкого атмосферного давления и периодическое прохождение фронтов с юга и востока. Локально возможны грозы, а из-за повышенной влажности и слабого ветра будут наблюдаться кратковременные туманы.

Прогноз средней температурной аномалии на территории Европы в апреле 2026 года по данным численной модели CFS Фото: Телеграф

Во второй декаде месяца синоптик прогнозирует поступление холодных воздушных масс с севера Европы. Это приведет к снижению температуры: ночью столбик термометра будет опускаться около 0 градусов, днем прогнозируется +8...+13 градусов, несколько теплее на юге и юго-востоке. Похолодание продлится несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

В целом среднемесячная температура ожидается близкой к климатической норме, местами на 1-3 градуса выше. Осадков в апреле будет больше, чем в марте, — до 80-130% от нормы, отмечает Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 31 марта — что прогнозируют синоптики

Зато в конце первого весеннего месяца, 31 марта, в Украине ожидается облачная погода с местными небольшими дождями. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, юго-восточный ветер будет преобладать на большей части страны со скоростью 5-10 м/с, в западных областях направление ветра изменится на северо-западное.

Температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11-16 градусов, на северо-востоке местами до 19 градусов. В Карпатах прогнозируют дождь с мокрым снегом; температура здесь ночью и днем будет на уровне 0-5 градусов тепла.

Погода в Украине 31 марта Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 31 марта — прогноз

В Киевской области и в столице ожидается облачная погода с периодическими дождями. Ветер будет преимущественно юго-восточный, скоростью 5-10 м/с. Ночью температура по области составит 5-10 градусов, днем поднимется до 11-16 градусов. В самом Киеве ночью ожидается 7-9 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 13-15 градусов.

Напомним, что Фокус сообщал: несмотря на теплую и солнечную погоду в последние дни марта, начало апреля будет нестабильным. По прогнозу синоптика, увеличатся осадки и местами ожидается кратковременное похолодание из-за влияния циклона и атмосферных фронтов.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко рассказывала, что несмотря на теплую и сухую погоду в Украине, в конце марта ожидается ощутимое похолодание. Оно изменит нынешние весенние температуры, особенно в начале апреля, и принесет более прохладные условия по всей стране.